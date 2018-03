Dell brengt stilletjes AMD Ryzen-versie uit van Inspiron-laptop

Zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven heeft Dell een nieuwe Inspiron 17 5000 notebook uitgebracht. Consumenten kunnen er nu voor kiezen de laptop te voorzien van een AMD Ryzen Mobile APU in plaats van de gebruikelijke Intel CPU en Nvidia GPU-combinatie.

Bezoekers van de Amerikaanse versie van de site van Dell kunnen daar nu voor kiezen. Er kan wat de Ryzen-processor betreft gekozen worden uit twee opties: een Ryzen 3 2200U of een Ryzen 5 2500U. In beide gevallen is de laptop voorzien van een 17,3-inch full-hd scherm.

Uiteenlopende specificaties

Net als altijd, heeft Dell weer flink wat te kiezen bij de laptops. Als je kiest voor de Ryzen 3 2200U-processor, kan je nog kiezen voor een model met acht of met twaalf gigabyte aan werkgeheugen. Wat de Ryzen 5 2500U-processor betreft, is er standaard zestien gigabyte aan werkgeheugen.

Ook de opslagcapaciteit van de modellen loopt uiteen. De 2200U-variant biedt een harde schijf van 1 terabyte en de 2500U-versie biedt 2 terabyte. Verder is er in beide gevallen een dvd-speler, zijn er twee usb 3.0-poorten, is er één usb 2.0-ingang, één hdmi-ingang en is er nog een sd-kaart ingang.

Uiteraard lopen net als de specificaties, ook de prijzen flink uiteen. De 2200U-versie kost 680 dollar als je voor acht gigabyte aan werkgeheugen kiest; de twaalf gigabyte-versie gaat voor 730 dollar over de toonbank. Het Ryzen 5-model kost 900 dollar.