‘Samsung begint eerste proeven met Galaxy Note 9’

Het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung is al jaren de grootste op de smartphonemarkt. Dat maakt het niet meer dan logisch dat, nu de Galaxy S9 uitgebracht is, er al naar het volgende toestel van de fabrikant gekeken wordt. Dat zal de Galaxy Note 9 worden, waarvan nu de eerste proeven begonnen zijn.

Dat meldt de Samsung-lekker MMDDJ, die in een kort en krachtig bericht op Twitter laat weten dat Samsung “begonnen is met testen”. Ook komt hij met een modelnummer van het apparaat op de proppen: N960-US-QE0ARA2. Daarnaast zijn er nog andere lekken rond de telefoon.

Samsung GALAXY Note9 start testing!

N960USQE0ARA2 — 萌萌的电教 (@MMDDJ_) February 27, 2018

Naar het schijnt is Samsung er nog altijd druk mee bezig om een vingerafdrukscanner onder het oled-scherm van de telefoon te plaatsen. Daar voert het bedrijf al enige tijd proeven mee uit, maar tot nu toe slaagde men er niet in de technologie naar tevredenheid te ontwikkelen. Vooral de helderheid van het scherm schijnt nog een dingetje te zijn; op de plek van de scanner zou de belichting niet in orde zijn.

Toch zijn er andere bedrijven in geslaagd de technologie wel aan het werken te krijgen, waaronder het Chinese Vivo. Aan Samsung dus de taak om snel met iets soortgelijks te komen en dat lijkt nu gelukt te zijn.

De Galaxy X

Waar men verwacht dat de Galaxy Note 9 verder een mooi en krachtig toestel wordt, is het niet het toptoestel van Samsung waar de meeste mensen naar uit zullen kijken. Dat lijkt eerder de Galaxy X te zijn, wat als het goed is de eerste echte opvouwbare smartphone wordt.

Samsung wilde dat telefoontoestel dit jaar al uitbrengen, maar zou te maken hebben gehad met vertragingen doordat de complete gebruiksinterface opnieuw ontworpen moest worden. Daar werkt het bedrijf nog altijd aan en nu wordt er gemikt op een release begin 2019.