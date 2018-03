Aerohive optimaliseert beveiliging en beheer van retail-netwerkoplossing

Aerohive Networks laat aan Techzine weten over optimalisatie van zijn retail-netwerkoplossing. Door de verbeterde functionaliteit worden retailers geholpen met het optimaliseren van de netwerkprestaties en -beveiliging. De nieuwe mogelijkheden stellen hen in staat om gebruikers op vrijwel elke locatie betrouwbare connectiviteit te bieden in aansluiting op de geldende richtlijnen.

Het bedrijf geeft aan dat retailers te maken hebben met een groeiend gebruik van mobiele- en IoT-apparaten. Voor hun front- en backend-activiteiten zijn ze steeds afhankelijker van draadloze netwerktoegang. Ze moeten de vinger aan de pols houden wat betreft de capaciteit en beveiliging van hun infrastructuur, zodat beveiligingsincidenten, storingen en gemiste kansen voor klantinteractie voorkomen worden.

De nieuwe functiereeks met Wi-Fi Alliance Vantage-certificering zorgt voor een betrouwbaar beheer van netwerktoegang. Retailers kunnen deze inzetten in combinatie met de software-defined architectuur en draadloze technologie van Aerohive, om te profiteren van betrouwbaarheid, flexibiliteit en schaalbaarheid. Daarnaast is PCI 3.2-rapportage toegevoegd aan HiveManager. Dit voor naleving van de regelgeving rond het beheer van gevoelige klantgegevens te verbeteren en vereenvoudigen.

Specifieke mogelijkheden

Door de toegevoegde functionaliteiten bieden de draadloze 5 GHz access points (AP’s) van Aerohive voortaan geautomatiseerde switch-over. Op iedere locatie zorgen ze voor de juiste 2,4 GHz- en 5 GHz-dekking, door de omliggende draadloze dekking te detecteren en automatisch de passende frequentie te zoeken. Deze functie is te deactiveren zodra er sprake is van voldoende dekking, en waar nodig opnieuw te activeren.

Alle AP’s van Aerohive bieden ondersteuning voor 802.11r, k en v, de draadloze protocollen die bijdragen aan snelle en veilige roaming in omgevingen met een sterk mobiel karakter. De combinatie van de protocollen met de Agile Multiband- en 802.11ac-functionaliteit van de Aerohive-AP’s maakt krachtige netwerktoegang mogelijk.

Tot slot laat de leverancier van cloud-based netwerkoplossingen weten dat Aerohive A3 (beschikbaar in het tweede kwartaal) een integraal en veilig toegangsbeheer biedt. Dit omvat registratie bij het netwerk (onboarding) en beveiliging van IoT-apparatuur, bezoekers, BYOD-devices en standaard vaste en draadloze clients. De oplossing voorziet daarnaast in geautomatiseerde provisioning, apparaatprofielen, netwerktoegangsbeheer, onboarding op basis van selfservice en toegang voor bezoekers en gasten.