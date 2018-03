Google brengt straks mogelijk vernieuwde layout naar zoekpagina

Het lijkt erop dat Google binnenkort met een vernieuwde layout voor zijn zoekpagina komt. Het heeft er alle schijn van dat men bezig is om Material Design naar de zoekmachine te brengen. Dat nadat die al naar allerlei andere Google-diensten gebracht werd.

Dat melden enkele gebruikers op de populaire site Reddit. In tegenstelling tot eerdere versies, laat het nieuwe design vooral sterker gedefinieerde grenzen en accenten in de zoekresultaten zien. Alle resultaten worden los van elkaar getrokken, waardoor het geheel ook overzichtelijker oogt.

Material Design werd in 2014 geïntroduceerd door Google en kwam in eerste instantie naar de zoekmachine. Later bracht men de nieuwe esthetiek ook naar YouTube en Chrome en Chrome OS maar ondertussen zijn er weer allerhande aanpassingen aan gemaakt. Vorig jaar kwamen bijvoorbeeld kleurschema’s naar de ontwerptaal.

Google omschrijft Material Design als volgt op zijn site:

“We hebben onszelf uitgedaagd om een visuele taal te ontwikkelen voor onze gebruikers die een synthese vormt tussen de klassieke principes van goed design met de innovatie en mogelijkheden van technologie en wetenschap. Dit is Material Design.”

Wanneer de nieuwe layout van de zoekmachine van Google daadwerkelijk uitgebracht wordt is niet zeker. Het kan ook zijn dat uit proeven blijkt dat het nieuwe design niet bevalt en dat men daarom uiteindelijk maar besluit dit niet door te voeren.