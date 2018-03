Salesforce voegt Conversational Queries toe aan Einstein Analytics

Salesforce kondigt Conversational Queries aan, een onderdeel van Einstein Analytics waarmee data eenvoudig opgevraagd kan worden. De technologie herkent namelijk de vraag die de gebruiker intypt, wat leidt tot meer automatisering bij dergelijke verzoeken. Dit betekent ook dat er een vraag voorgesteld wordt tijdens het typen, zoals we van Google gewend zijn.

Voorheen was het maken van query’s vooral weggelegd voor de technische gebruiker, aangezien er kennis nodig was over hoe de informatie te vinden en dit te verwerken in een verzoek. Nu is dat dus anders, aangezien er standaard taal gebruikt kan worden en er hulp is door middel van de suggesties. Daardoor krijgen meer gebruikers toegang tot de inzichten die Einstein kan leveren.

Het samenstellen van een diagram nam voor Conversational Queries twaalf klikken in beslag, waarbij er onder meer filters gemaakt moesten worden. Deze functionaliteit maakt overigens niet gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) of natuurlijke taalverwerking. De technologie werkt door metadata van klanten, die voortkomt uit het Salesforce-installatieproces.

Momenteel bevindt de geautomatiseerde zoekopdrachten zich in de bèta fase. Het is de bedoeling dat aan het einde van het jaar iedereen gebruik kan maken van Conversational Queries, om hen te helpen bij het maken van beslissingen. De inzichten moeten met name leiden tot slimmere besluitneming.

Mijlpaal

Recentelijk maakte Salesforce bekend dat zijn AI dagelijks meer dan één miljard voorspellingen doet voor klanten. Centraal daarin staat het Einstein-aanbod, dat zich concentreert op voorspellingen. Einstein bereikt dit best snel, aangezien het platform in de herfst van 2016 gelanceerd werd. Het laat zien dat diensten zoals Einstein een groot potentieel hebben.