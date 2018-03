Google Drive maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om op te ruimen

Google Drive is een plek waar zich in rap tempo veel documenten verzamelen. Vooral als je zakelijk gebruik maakt van de G Suite, kan je veel bestanden zien die met je gedeeld worden. Dat is rommelig en daardoor moeilijk te beheren. Er staan immers veel te veel verschillende documenten.

Google wil daar echter verandering in brengen. Volgens het bedrijf is het overzicht waarin je precies kan zien welke documenten allemaal met je gedeeld zijn erg populair. Mensen maken daar veruit het meest gebruik van om documenten te vinden. Dat is soms dus wat ingewikkeld door de hoeveelheid documenten die er staat. Google probeert dat nu op te ruimen.

Opgeruimde Drive

Google voegt aan de vernieuwde interface van de ‘Shared with me’-sectie kunstmatige intelligentie toe. Die moet op basis van je gedrag uit het verleden voorspellen welke bestanden je zeer waarschijnlijk wil openen. Tegelijk wordt er gekeken naar de mensen wier bestanden je in het verleden het meest bekeken hebt.

Daaraan gekoppeld is een ‘quick access’ menu. Dat laat de bestanden zien die volgens de kunstmatige intelligentie zeer waarschijnlijk interessant voor je zijn. “De voorspellingen worden beter naarmate het systeem leert hoe het gebruikt wordt,” stelt Google in een aankondiging. “We werken ook aan meer functies die gebruik maken van kunstmatige intelligentie en machine learning om het makkelijker te maken om bestanden te vinden en efficiënter samen te werken in de Drive.”