Bitcoin heist: overvallers stelen zeshonderd mining servers in IJsland

In IJsland zijn elf mensen gearresteerd op verdenking van de diefstal van maar liefst zeshonderd cryptocurrency mining servers uit datacenters verspreid over het hele land. De politie gelooft dat het een van de grootste overvallen ooit is in het land en IJslandse nieuwsmedia noemen het de “Big Bitcoin Heist”.

Persbureau Associated Press meldt dat van de elf mensen die gearresteerd zijn, er nog maar twee in voorlopige hechtenis zitten. De politie zoekt nog altijd naar de servers, die naar verluidt een gezamenlijke waarde van zo’n twee miljoen dollar hebben. De overval viel plaats op Reykjanes, een schiereiland waar zich veel technologiebedrijven bevinden.

Grootschalige diefstal

Olafur Helgi Kjartansson, politieagent in de regio, liet weten dat het “een diefstal, groter dan we ooit eerder gezien hebben” is. Het zou verder een “geplande misdaad” zijn, waar een groep criminelen achter zit. Openbaar aanklagers geloven dat de criminelen vier overvallen gepleegd hebben, waarbij er drie in december en één in januari gepleegd zijn.

Dat de overvallers zich richtten op servers die gebruikt worden om cryptocurrencies, waaronder bitcoin te minen, is niet heel vreemd. De virtuele valuta zijn uiterst populair en veel waard. De bitcoin is momenteel bijvoorbeeld iets meer dan 11.000 dollar waard.

“Cryptocurrencies maken anonieme monetaire transacties mogelijk, waardoor er geen volgbaar spoor achterblijft,” aldus Max Heinemeyer, directeur van securityfirma Darktrace. Volgens hem vormde juist dat spoor een probleem voor dieven en dat wordt dus onbedoeld opgelost door cryptocurrencies.

Regeringen wereldwijd maken zich zorgen over virtuele valuta, vooral door een gebrek aan toezicht. Om die reden voeren steeds meer overheden extra wetten en regels in om ervoor te zorgen dat de markt als geheel veiliger wordt.