Kali Linux beschikbaar in de Microsoft Store

Kali Linux is voortaan te vinden in de Microsoft Store. Deze distributie draait op Windows Subsystem for Linux (WSL), een feature uit de Fall Creators Update van vorig jaar. Hierdoor is het mogelijk om verschillende Linux-distributies boven op Windows 10-installaties te draaien.

De Linux-uitvoering focust zich op security en is gebaseerd op Debian. Vooral offensieve security moet profiteren van Kali Linux. Bij deze vorm van cybersecurity vallen ethische hackers bedrijven aan om kwetsbaarheden in het netwerk te vinden. Vanwege de effectiviteit is de distributie ook populair onder cybercriminelen. We zullen zien of de goede balans tussen goed en kwaad bereikt wordt bij de distributie in de Microsoft Store. Het softwarepakket komt met een reeks hacker tools, waaronder password crackers en exploit tools.

Microsoft geeft in de aankondiging aan dat er vanuit de community vraag was naar Kali Linux voor WSL. Als men WSL voor het eerst gebruikt dan moet de optionele Windows-feature ingeschakeld worden. De techgigant heeft hiervoor een pagina met installatie-instructies online gezet. Daarna kan de applicaties gebruikt worden, Microsoft raadt aan om de documentatie van Linux te lezen.

Obstakel

Op de Microsoft Store-pagina van Kali Linux wordt gewaarschuwd dat sommige tools anti-virusmeldingen kunnen veroorzaken. Bleeping Computer ziet dat Windows Defender hierdoor de distributie als een bedreiging markeert. Daarom dient de real-timebescherming van Defender voor installatie uitgeschakeld te worden.

Kali Linux is de opvolger van Linux-versie BackTrack. Het voegt zich toe aan een rijtje met andere populaire distributies, zoals openSUSE, Fedora en Ubuntu. Door ook Kali Linux naar de Microsoft Store te brengen versterkt Microsoft zijn inspanning om open-source software te ondersteunen.