OutSystems boekt een recordgroei van 63 procent

OutSystems laat aan Techzine weten dat de toenemende adoptie van low-code heeft geleid tot een recordgroei. In 2017 realiseerde het bedrijf een omzetgroei van 63 procent, waarbij er geen specifieke cijfers genoemd worden. Er zijn 275 enterprise-klanten opgetekend. In totaal ontwikkelen 50.000 developers applicaties met OutSystems.

Zo verving Logitech met behulp van OutSystems ruim 80 verouderde Lotus Notes-applicaties in een tijdsbestek van 18 maanden. Ook Deloitte en Prudential demonstreerden recentelijk de kracht van het low-code platform. Zij presenteerde applicaties die kunstmatige intelligentie en internet of things inzetten om risicoanalyses te automatiseren.

Eén van de hoogtepunten die OutSystems dan ook ziet is het uitrollen van grote projecten met partners als Deloitte, Cognizant, KPMG, Tech Mahindra, ATOS, NCS, CTC en Persistent Systems. Daarnaast is het bedrijf trots dat het vorig jaar in vier industry reports van Gartner en Forrester een leiderschapspositie toegekend kreeg. Het afgelopen jaar rolde OutSystems 60 productupdates uit voor het platform, van low-code innovatie zoals visual mobile debugging tot veiligheidscertificering (waaronder ISO en SOC).

Verwachtingen voor 2018

In 2017 groeide het personeelsbestand eveneens, waardoor er meer dan 600 medewerkers wereldwijd zijn. Met 55 nieuwe werknemers in januari verwacht OutSystems ook dit jaar het personeelsbestand uit te breiden. Het bedrijf gaat 2018 in met meer dan 650 werknemers. Het streven is om in 2018 tussen de 250 en 300 nieuwe werknemers aan te nemen.

Dit zal ook resulteren in uitbreiding van het bestuur. Tom Schodorf, voormalig Senior Vice President Sales en Field Operations van Splunk, en John Kinzer, Chief Financial Officer bij HubSpot, zijn recentelijk toegevoegd aan het bestuurd. Daarnaast is Bill Macaitis, voormalig Chief Revenue Officer en Chief Marketing Officer van Slack, aangesloten als adviseur.

Uiteindelijk zien we dat er niet alleen bij OutSystems optimisme heerst. De algemene opvatting is namelijk dat de vraag naar ontwikkelaars blijft groeien de komende periode. Het bedrijf zou hier dus een rol in kunnen vervullen.