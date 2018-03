Amerikaanse overheid ziet nationale security-risico’s in Broadcom-Qualcomm deal

Een nationale security panel van de Amerikaanse overheid ziet potentiële risico’s bij een overname van Qualcomm door Broadcom. De zorgen hebben onder meer betrekking op de relaties van Broadcom met buitenlandse instanties, zonder in detail te treden waar precies op gedoeld wordt.

Dat blijkt uit een brief aan de twee bedrijven die Qualcomm dinsdag publiceerde. Het Committee on Foreign Investment van de Verenigde Staten geeft opdracht om de deal te beoordelen op nationale veiligheid. Dit wordt ook wel gezien als een stap om de aandeelhoudersvergadering uit te stellen. Aanvankelijk stond deze gepland voor afgelopen dinsdag, maar deze zal plaatsvinden op 5 april.

Zoals bij onderzoeken gebruikelijk is staat er in de brief dat het om de beoordeling gaat van het potentiële risico wegens een niet bij naam genoemde “actor”. Deze heeft dus betrekking op de mogelijke invloed van Broadcom op de nationale veiligheid van de VS. Van oorsprong is Broadcom een Amerikaans bedrijf, maar inmiddels is het in Singaporese handen.

Het is hoe dan ook lastig om de extra controle niet te koppelen aan eerdere stappen van de VS. Zo is het land ook bezorgt dat Huawei banden heeft met de Chinese overheid. De mogelijke achterdeurtjes in de producten zou China de mogelijkheid geven om mee te kunnen kijken. Daarom wil de VS apparatuur van het merk verbieden bij overheidsdiensten.

Moeilijke voortgang

Het is nog allerminst zeker of de overname waarbij 117 miljard dollar (95 miljard euro) centraal staat uiteindelijk doorgaat. Vooral vanuit Qualcomm zien we tot op heden best wat weerstand. Er leek zelfs een vijandige overname te komen. Recentelijk ging het bestuur van Qualcomm echter toch akkoord met verkennende gesprekken. Hier zit wel een maar aan. Broadcom moet van Qualcomm namelijk alle problemen tussen de twee bedrijven, op de prijs na, oplossen. Uiteindelijk wil het bedrijf ook meer geld zien.