CloudVPS introduceert virtual private server-portfolio NextVPS

CloudVPS kondigt de introductie van NextVPS aan, een nieuw virtual private server-portfolio (VPS). Dit wordt geleverd vanaf een Infrastructure as a Service (IaaS)-dienst gebaseerd op het OpenStack-platform van CloudVPS. Zo moeten klanten profiteren van stabiele performance, hoge beschikbaarheid en de mogelijkheden die CloudVPS te bieden heeft, zonder de complexiteit van het gebruik en het beheer van een VPS.

Gebruikers van het NextVPS-platform ervaren SSD-storage met drie keer dataopslag. De oplossing zorgt ervoor dat klanten een stap verder zetten in de richting van General Data Protection Regulation-compliance, doordat ze zakendoen met een in de EU gevestigde organisatie. Daarnaast is ongelimiteerd dataverkeer standaard inbegrepen in NextVPS. Na configuratie zijn resources direct te gebruiken.

Bij het aanmaken van een VPS kunnen klanten kiezen voor een vooraf geïnstalleerd besturingssysteem, veelvoorkomende middleware en applicatiestacks en/of control panels. Zij krijgen hiervoor toegang tot een self-serfiveportal. Hierin vinden we ook inzicht in account- en facturatiegegevens en in het verbruik van de afgenomen resources. CloudVPS is verantwoordelijk voor het operationeel beheer van de onderliggende hardware en software.

Mogelijkheden

Met het NextVPS-platform biedt het bedrijf nieuwe service level agreements en support-mogelijkheden. Dankzij SLA’s weten klanten precies wat ze aan beschikbaarheid mogen verwachten en welke verantwoordelijkheid CloudVPS neemt in het aanbieden van NextVPS. De dienst kan op elk moment worden afgenomen zonder daarvoor een langlopend contract aan te gaan. Klanten betalen per uur in plaats van per maand. Betaling per maand komt in de markt regelmatig voor.

Andere kenmerken van NextVPS zijn 4×4 Gbps platforminfrastructuur en 4×10 Gbps ontsluting op het netwerk voor high-performance en redundante netwerkkoppelingen. Er zijn meerdere availability-zones voor fysieke scheiding, terwijl het platform ISO 9001-, ISO 27001- en NEN 7510-gecertificeerd is. NextVPS wordt gehuisvest in Nederlandse datacenters.

Het OpenStack-platform van CloudVPS (een public cloud-platform) is tot stand gekomen in samenwerking met Dell EMC, Mirantis en Equinix. Bedrijven, SaaS-leveranciers en ontwikkelaars krijgen hiermee de mogelijkheid om een eigen cloudomgeving neer te zetten.