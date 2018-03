Windows 10 S is straks geen op zichzelf staande Windows-versie meer

Momenteel is Windows 10 S nog een standalone-versie van het besturingssysteem van Microsoft. Maar daar komt verandering in. Windows 10 S houdt straks op te bestaan als losse versie. In plaats daarvan wordt het een ingebouwde modus die gebruikt kan worden indien gebruikers dat graag willen.

Dat meldt Microsoft-topman Joe Belfiore vandaag in een bericht op Twitter. Daarmee bevestigt Belfiore een eerder gerucht. De topman schrijft dat Windows 10 S voortaan een optie wordt voor bijvoorbeeld scholen en bedrijven die willen beschikken over een versie van Windows met weinig gedoe en gegarandeerde prestaties. “Volgend jaar is 10 S een ‘modus’ binnen bestaande versies, geen op zichzelf staand iets meer.”

Daarmee komt er al snel een einde aan de geschiedenis van Windows 10 S. Dat werd vorig jaar gepresenteerd als een veilig en bovendien snel besturingssysteem voor scholen en bedrijven. In de uitgeklede versie van Windows 10 is het enkel mogelijk om apps uit de Microsoft Store te installeren. Daarmee hoopte Microsoft vooral te kunnen concurreren met Chrome OS.

Die concurrentie blijft Microsoft nog aangaan, maar in iets andere vorm. Zo komt er vermoedelijk ergens in het instellingenmenu van Windows 10 een optie te staan om terug te schakelen naar de uitgeklede versie van het systeem. Vermoedelijk zal die switch gratis worden, net als het upgraden naar Windows 10 Home.

Er is nog geen totale zekerheid over de update en de manier waarop Microsoft deze insteekt. Het kan zijn dat deze met de Redstone 5-update, die in het najaar verwacht wordt, uitgerold wordt.

We use Win10S as an option for schools or businesses that want the 'low-hassle'/ guaranteed performance version. Next year 10S will be a "mode" of existing versions, not a distinct version. SO … I think it's totally fine/good that it's not mentioned.

— Joe Belfiore (@joebelfiore) March 7, 2018