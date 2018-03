Windows 10 Insiders Preview bevat compleet nieuw privacy-menu

Vandaag heeft Microsoft een nieuwe Windows 10 Preview voor computers vrijgegeven. Die bevat niet alleen dertien nieuwe bugfixes, maar belangrijker ook een compleet vernieuwd privacy-overzicht. De build komt uit de Redstone 4-update, die deze lente nog verwacht wordt.

De voornaamste verandering in deze nieuwe release heeft betrekking tot dat privacymenu. Microsoft stelt daar vooral mee bezig te zijn geweest, om “onze klanten te helpen gerichte keuzes te maken over hun privacy”. Belangrijk is dat er proeven gedaan worden met twee verschillende ontwerpen voor het menu. Niet iedere Windows Insider krijgt dus dezelfde layout te zien. Op basis van feedback zal Microsoft uiteindelijk kiezen welke versie van de layout mainstream wordt gemaakt en breed uitgerold wordt.

Verschillende designs

Allereerst is er een menu ontworpen waarin alles in één overzicht te zien is. Elk van de individuele instellingen die aangepast kan worden, bijvoorbeeld rond het verzamelen van diagnostische data voor Microsoft en gegevens over de locatie van gebruikers, is daar te vinden. Dat ziet er als volgt uit.

Een andere optie is een menu waarbij gebruikers zeven verschillende pagina’s kunnen bezoeken voor de privacy instellingen. Elke pagina is gewijd aan één instelling, waarbij Microsoft de door het bedrijf aangeraden instelling omcirkelt heeft. Dat ziet er als volgt uit.

De nieuwe versie van Windows 10 zal volgens de blog van Microsoft “deze lente” aangekondigd worden. Een naam is er nog niet voor de nieuwe versie van de software, maar de kans lijkt groot dat deze straks de Windows 10 Spring Creators Update gaat heten.