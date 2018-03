Chrome 65 uitgebracht met designwijziging en toevoegingen voor ontwikkelaars

Google heeft vandaag Chrome 65 voor Windows, Mac, Linux en Android gelanceerd. Daarin is onder meer een wijziging in het design doorgevoerd en zijn wat extra mogelijkheden voor ontwikkelaars toegevoegd. De nieuwste versie van de browser zal automatisch geïnstalleerd worden, al is het ook mogelijk om handmatig te updaten via de site van Google.com/chrome.

Chrome 65 brengt enkele visuele veranderingen met zich mee. Het design is meer gelijkgetrokken met de Material Design ontwerptaal. Zo is de pagina met extensies compleet omgebouwd om te passen bij die taal. Andere aanpassingen zijn iets kleiner. Als je nu een webadres intikt, krijg je suggesties met icoontjes te zien, zodat je een website sneller kan herkennen.

Ontwikkelaarsfuncties

Voor ontwikkelaars heeft Chrome 65 onder meer de CSS Paint API toegevoegd. Ontwikkelaars kunnen daarmee geheel met programmering een afbeelding genereren. Ook is de Server Timing API toegevoegd, waarmee servers in de http-headers informatie kunnen weergeven over de prestaties. Zo is voor ontwikkelaars duidelijk wat de snelheid van de server is.

Tevens brengt Chrome 65 een update van de JavaScript-engine met zich mee. Het gaat om versie 6.5, die onder meer een ‘untrusted code’-modus heeft. Er is bovendien ondersteuning voor WebAssembly Code en er zijn wat snelheidsverbeteringen behaald in deze nieuwe versie.

Wat we nog missen

Opvallend is dat nog altijd een belangrijke aangekondigde functie ontbreekt in Chrome. Google zou in versie 63 al een optie uitrollen die geheel voorkomt dat websites zonder dat je daar toestemming voor gegeven hebt, een video afspelen. Die functie zou vervolgens naar Chrome 64 komen, maar ontbreekt nu dus ook in Chrome 65.