Commvault treedt toe tot reseller-programma HPE Complete

Commvault maakt bekend dat het deelneemt aan Hewlett Packard Enterprise (HPE) Complete. Dit reseller-programma voorziet in een marktplaats voor infrastructuuroplossingen die door HPE gevalideerd zijn. Door de deelname kunnen HPE en zijn wereldwijde netwerkpartners de softwareoplossingen van Commvault aan klanten aanbieden.

Eén daarvan is het Commvault Data Platform. Eerder dit jaar werd bekend dat HPE ervoor kiest om zijn GreenLake backup-oplossing te laten ondersteunen door het Commvault Data Platform. Door de ondersteuning te bieden moet de backup-ervaring van organisaties vereenvoudigen.

Commvault ziet dat bedrijven steeds grotere behoefte hebben aan eenvoudige en krachtige oplossingen voor backups en databescherming, waarbij de complexiteit van hun IT-omgeving teruggedrongen wordt. Organisaties moeten steeds meer ongelijksoortige data opslaan, beheren en analyseren. Daarnaast staan ze voor de opgave om bescherming te bieden tegen ransomware-aanvallen en andere geavanceerdere bedreigingen die overal om zich heen grijpen.

Processen stroomlijnen

De oplossingen die deel uitmaken van de HPE Complete Commvault Software beloven een snelle en kostenefficiënte manier om zich met minimale risico’s te verzekeren van krachtige mogelijkheden voor databescherming, back-ups en disaster recovery. Zo kunnen zij hun IT-processen stroomlijnen en hun data transformeren tot een waardevol bedrijfsmiddel.

Dit wordt onder andere mogelijk door het optimaliseren van backup- en herstelprocedures, archivering, zoekopdrachten en e-discovery binnen databases, applicaties en endpoints. Ook is er de implementatie van uitgebreide strategieën voor databescherming en naleving van de wet- en regelgeving, via een centrale portal die het mogelijk maakt om data overal binnen de organisatie snel te vinden, beheren en herstellen. Tot slot zien we ondersteuning voor hybride cloud-strategieën met mogelijkheden voor het verplaatsen, beheren en activeren van data op locatie en in cloud-omgevingen.

Dankzij de hechtere samenwerking met HPE kan Commvault een vooraf geteste oplossing voor databescherming voor primaire en secundaire opslagtoepassingen aanbieden in de vorm van het Commvault Data Platform en de Commvault HyperScale-technologie. De HPE Complete Commvault Software is verkrijgbaar via de directe en wereldwijde reseller-kanalen van HPE.