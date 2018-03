VMware breidt cloud services-portfolio uit voor multi-cloud omgevingen

VMware laat aan Techzine weten over uitbreiding van zijn cloud services-portfolio. Klanten moeten hierdoor de complexiteit en het risico van meerdere cloud-omgevingen beter kunnen managen. Deze twee zaken komen voort uit het feit dat bedrijven steeds meer cloud computing-mogelijkheden gebruiken en voor meerdere cloud providers kiezen. VMware voorspelt dat bijna tweederde van de industrie twee of meer cloud service providers zal gebruiken naast de on-premises datacenters.

Onder de aankondiging valt een nieuwe VMware Hybrid Cloud Extension-dienst voor private clouds. Dit SaaS-aanbod levert applicatie mobiliteit en infrastructuur hybriditeit tussen verschillende vSphere-versies, on-premises en in de cloud. De eerder aangekondigde Hybrid Cloud Extension-diensten voor IBM Cloud en VMware Cloud op AWS zijn per direct beschikbaar, terwijl er een nieuwe dienst voor zelf beheerde private enterprise datacenters toegevoegd is. Hybrid Cloud Extension levert de operationele ondersteuning waardoor bedrijven grote workloads kunnen verplaatsen in omgevingen met meerdere private data center-locaties.

Daarnaast voegt VMware nieuwe Wavefront-integraties toe. Dit metriek monitoring- en analytics platform ondersteunt cloud-native en enterprise applicaties, alsmede de public en private cloud infrastructuur. Hieronder vallen AWS, Google Cloud Platform, workloads die draaien op Azure en VMware Cloud op AWS. Er zijn 45 nieuwe Wavefront-integraties, waaronder GCP, Chef, GitHub, Spark, Nginx+ en Mesos. Dit naast al bestaande integraties als AWS, Lambda, Kafka en Docker.

Inzichten

Het nieuwste aanbod voor VMware Cloud Services, Log Intelligence, zal operationele inzichten in VMware-gebaseerde datacenters en VMware Cloud op AWS leveren. Log Intelligence biedt spoedige IT-troubleshouting en gecentraliseerde log management voor meerdere clouds, waaronder VMware Cloud op AWS. Hiervoor worden machine learning algoritmes en real-time log analytics gebruikt, om voortdurend te scannen op afwijkingen in datacenters en cloudomgevingen.

Tot slot zien we dat de Cost Insight-dienst voortaan met gedetailleerde beoordelingen komt voor het migreren van workloads naar VMware Cloud op AWS. Hierbij worden de capaciteit en kosten voor het draaien van apps in de private of public clouds in kaart gebracht. Zo krijgt een gebruiker inzicht in de totale kosten van een app.