Kroll Ontrack lanceert e-learning programma over data

Kroll Ontrack laat aan Techzine weten over de lancering van Ontrack Academy. Met dit gratis e-learning programma kan het kennisniveau over data binnen organisaties verbeteren. Volgens het data recovery bedrijf is voorlichting cruciaal om privacygevoelige data beter te beschermen en beheren.

De eerste e-cursus van de Ontrack Academy bestaat uit zeven delen en gaat over dataverlies. Het programma biedt deelnemers statistieken, inzicht in welke data nu echt verloren gaat bij dataverlies, welke maatregelen er moeten worden genomen bij een incident en wat de mogelijkheden zijn om verloren data te herstellen. Tijdens de training komen deelnemers ook meer te weten over hoe een datarecoveryproces in zijn werk gaat en welke vormen van opslag er zijn.

Steeds belangrijker

Kroll Ontrack ziet dat interne voorlichting over data steeds belangrijker wordt, aangezien de hoeveelheid data exponentieel groeit. We slaan niet alleen meer data op in de vorm van bestanden, maar laten ook steeds meer apparaten data verzamelen, opslaan en uitwisselen. Het opslaan van die data leidt tot nieuwe inzichten, maar brengt ook risico’s en een zekere verantwoordelijkheid met zich mee.

Bovendien zorgt het aankomende GDPR ervoor dat (vrijblijvende) richtlijnen overgaan in eisen met mogelijke consequenties. Dat maakt het verstandig om tijdig passende herstelmaatregelen te treffen indien de huidige back-up en recovery voorzieningen te kort schieten of zelfs helemaal uitvallen. Het e-learning programma van Kroll Ontrack ondersteunt met voorlichting, zodat medewerkers en leidinggevende verantwoord met data om kunnen gaan.

Deelnemen

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de website voor Ontrack Academy. Om potentiële deelnemers een voorproefje te geven, is er een podcast ontwikkeld. Hierin geeft Jaap Jan Visser, Country Manager van Ontrack Nederland, enkele inzichten en tips & tricks die in de e-cursus worden gegeven. De podcast kun je beluisteren door hier te klikken.