‘In 2019 geen notch meer in schermen iPhones’

Smartphones waarvan het scherm vrijwel de hele voorkant bedekken zijn een mooie nieuwe ontwikkeling. Maar ze stellen fabrikanten voor een belangrijk probleem. Waar plaatsen ze immers de selfiecamera, sensoren en de speaker? De oplossing van Apple lag in een flinke inkeping, de door sommigen bespotte ‘notch’. Het lijkt er nu op dat die snel niet meer nodig is.

Dat meldt het doorgaans welingelichte ET News op basis van interne bronnen binnen Apple. Het stelt dat Apple van plan is om zo snel mogelijk van die notch af te komen en dat het mogelijk al in 2019 daarmee begint. Een van de anonieme bronnen van het bedrijf liet weten dat er vaart mee gemaakt wordt.

Geen inkeping meer

“Apple heeft besloten om vanaf 2019 geen notch meer in te bouwen in zijn ontwerpen, beginnende met de modellen vanaf 2019 en voert gesprekken daarover met belangrijke bedrijven,” laat een van de bronnen weten. “Het lijkt erop dat Apple van plan is om een full-screen te implementeren dat completer is.”

Hoe Apple dan bepaalde problemen wil oplossen is nog maar de vraag. Het bedrijf heeft nu een notch overgelaten waar niet alleen een camera zit, maar ook een hele reeks sensoren die de Face ID mogelijk maken. Gespeculeerd wordt dat Apple ofwel gaten maakt in de oled-schermen, of dat het een zwart gebied implementeert in de displays zelf.

Ondanks dat Apple nu hieraan werkt, zijn er genoeg bedrijven die juist de notch omarmen. Zo zullen bedrijven als Asus, LG en Huawei allemaal met smartphones komen die over een soortgelijk design als de Apple iPhone X beschikken en dus ook een notch hebben.