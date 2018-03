VMware Cloud op AWS beschikbaar in Europa

VMware laat aan Techzine weten dat VMware Cloud op AWS per direct beschikbaar is in Europa. Specifiek gaat het om de AWS Londen regio. Hiermee realiseert VMware de eerste grote uitbreiding voor deze cloud dienst sinds de lancering minder dan een jaar geleden.

VMware Cloud op AWS draait de enterprise-klasse software-defined data center (SDDC) van het bedrijf op de AWS cloud, waardoor het mogelijk is applicaties te draaien in public-, private- of hybrid-cloudomgevingen. Voorheen was deze dienst alleen beschikbaar in de AWS US West en East regio’s. Door VMware Cloud op AWS maken VMware’s vSphere, vSAN en NSX gebruik van de AWS cloud. De service is geoptimaliseerd om te draaien op de bare metal AWS-infrastructuur.

Het bedrijf doet tegelijkertijd een aantal andere aankondigingen. Zo moet het sneller en gemakkelijker zijn om SDDC-omgevingen op VMware Cloud op AWS te configureren en beheren. De integratie met AWS CloudFormation en Hashicorp Terraform maakt het mogelijk om SDDC-level provisioning te automatiseren, gebruikmakend van populaire en bekende DevOps-tools. Daarnaast introduceert VMware developer center, die geïntegreerd is in de service console van VMware Cloud op AWS. Hiermee krijgen gebruikers via een centrale portal toegang tot gedetailleerde API-informatie, Software Development Kits, code samples en opdrachtregel-interfaces.

De diensten in de AWS EU regio, VMware vSAN en AWS CloudFormation- en Hashicorp Terraform-integraties zijn per direct beschikbaar. Momenteel bevinden Stretched Clusters voor VMware Cloud op AWS, vMotion tussen hosts in een cluster op twee AWS Availability Zones, VMware Horizon-ondersteuning, Tunnel Status Monitor, Connectivity Checker en Firewall Rule Accelerator zich in de preview-fase.

Multi-cloud

VMware komt ook met uitbreidingen van zijn cloud services-portfolio, zodat klanten de complexiteit en het risico van meerdere cloud-omgevingen beter kunnen managen. Deze twee zaken komen voort uit het feit dat bedrijven steeds meer cloud computing-mogelijkheden gebruiken en voor meerdere cloud providers kiezen. De reeks aankondiging die hierbij horen kun je terugvinden door hier te klikken.