Forcepoint breidt geïntegreerde Human Point System-functies uit

Forcepoint kondigt uitbreiding van zijn geïntegreerde Human Point System-functies aan. Dit leidt tot nieuwe human-centric securitymogelijkheden via cloud-, netwerk- en risicoadaptieve beveiligingsoplossingen. De functies hebben betrekking op nauwkeurige datacontrole en inzicht in gebruikersidentiteit, -activiteit en -intenties bij cloudimplementaties, cloadapps, externe locaties en complexe gedistribueerde netwerken.

Forecpoints Human Point System combineert Data Loss Prevention (DLP), User and Entity Behavior Analytucs (UEBA), Cloud Access Securit Broker (CASB), Web/Email Security en Network Security. Deze oplossingen zijn standalone te implementeren of te integreren binnen een bestaande omgeving. Bedrijven en overheidsinstanties kunnen DLP en UEBA voortaan samen implementeren in een risicoadaptieve beveiligingsoplossing. Deze begrijpt de context en intenties van gebruikersgedrag en past handhavingsbeleid op een dynamische manier toe op de meest risicovolle activiteiten.

Beschermen Zero Trust Perimeter

De ingebouwde CASB-functies van Forecpoint Web Security worden uitgebreid met een nieuwe Cloud Application Control-module. Deze verkleint blinde vlekken in security dankzij real-time integraal inzicht en controle van goedgekeurde bedrijfsapplicaties, zoals Salesforce en Office 365. Forcepoint Web & Email Security is nu beschikbaar met een single-pricing-model voor alle implementatieplatformen, waaronder SaaS, hybrid en on-premises. Daarnaast bieden nieuwe gebruikersdashboards (voor Forcepoint NGFW) snel inzicht in wie toegang heeft tot welke middelen.

Wat betreft de risicoadaptieve beveiligingsoplossingen worden mogelijkheden geboden voor monitoring en uitvoering, doordat ze UEBA-, DLP- en Insider Threat-producten integreren. Zo ondersteunen ze de CDM-missie met intelligente analyse en een geïndividualiseerde uitvoering van beleid. Deze beveiligingsoplossingen zijn onderdeel van de CDM Approved Product List voor Phase Three, om gevoelige netwerken te beschermen – ongeacht waar ze worden geraadpleegd of waar ze zich bevinden. Zo voorziet Forcepoint instellingen van de end-to-end, mensgerichte securityarchitectuur die nodig is om te voldoen aan hun unieke beveiligingseisen en missiedoelen.

Bedrijven en overheidsinstanties kunnen op elk punt beginnen met Forcepoints nieuwe, mensgerichte functies, die later uitbreiden of implementeren als geïntegreerd slim systeem.