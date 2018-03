Microsoft komt met AI-platform voor Windows 10

Hoe belangrijk is kunstmatige intelligentie voor Microsoft? Nou, heel. Het bedrijf heeft onthuld dat de volgende grote update voor Windows 10 een compleet AI-platform bevat; Windows ML genaamd. Dat staat ontwikkelaars toe om machine learning systemen in hun apps te integreren.

Dankzij de nieuwe software, die Microsoft vandaag aankondigde, hoeven ontwikkelaars niet langer hun eigen AI-systemen te ontwikkelen. Het kan er ook toe leiden dat de kunstmatige intelligentie waar op gesteund wordt een stuk sneller werkt. Appontwikkelaars kunnen de AI-taken namelijk laten draaien op een computer, in plaats van in de cloud.

AI binnen Windows

Microsoft stelt dat het nieuwe AI-platform naar de eerstvolgende Windows 10-update uitgerold wordt. De bedoeling is om Windows-apparaten intelligenter te maken en de hoop van de softwaremaker is dat er snel meer geautomatiseerde taken naar apps komen. De toepassingen kunnen verder zeer breed zijn; zo schetst men het beeld van automatisch gegenereerde muziekafspeellijsten.