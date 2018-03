Amazon zou straks ook in de bankensector actief worden

Amazon zou actiever worden in de banksector. Het bedrijf van CEO Jeff Bezos – die overigens sinds gisteren de rijkste man van de wereld is én de eerste persoon met een privévermogen van meer dan honderd miljard dollar – schijnt te gaan samenwerken met de Amerikaanse bank JP Morgan.

Verschillende media melden dat Amazon meer gaat doen met bankieren. Het bedrijf wil vooral gaan kijken naar jongere klanten en het makkelijker maken om aankopen te doen op zijn platform. Door samen te werken met JP Morgan bespaart het bedrijf zich de moeite die gepaard gaat met het formeel erkend worden als bank.

Amazon en de financiële wereld

Het bedrijf van Jeff Bezos is al enige tijd actief in de financiële wereld. Afgelopen zomer stelde het dat het in een jaar tijd voor meer dan één miljard dollar aan kleine leningen verstrekt had aan derde partijen die actief zijn op zijn platform. Daarnaast heeft het bedrijf een creditcardservice voor klanten, die het ook samen met JP Morgan beheert.

Volgens diverse bronnen wil Amazon zich vooral richten op jonge klanten die niet eenvoudig online kunnen winkelen. Amazon Prime, een belangrijke dienst van de internetreus, is vooral onder Amerikaanse huishoudens die meer dan 50.000 dollar per jaar verdienen groot. Meer dan zeventig procent van die huishoudens heeft de dienst. Dat terwijl slechts 56 procent van de huishoudens die minder dan 50.000 dollar per jaar aan inkomsten hebben erbij is aangesloten.

Door een eigen bankdienst aan te bieden, hoopt Amazon ook die klanten meer aan te trekken. Het bedrijf groeit verder steeds meer; in de Verenigde Staten ging in 2017 van elke dollar die aan webwinkels werd uitgegeven, 44 cent naar Amazon. Dat zou tegen 2019 al meer dan de helft zijn geworden.