GTT neemt Interoute voor 1,9 miljard euro over

GTT Communicatios maakt bekend een definitief akkoord bereikt te hebben om Interoute over te nemen. Naar schatting komt er 1,9 miljard dollar kijken bij de acquisitie. Hierdoor kan GTT één van Europa’s grootste onafhankelijke glasvezelnetwerken en cloud networking platformen aan zijn portfolio toevoegen.

De aanschafprijs zal in contanten betaald worden. GTT haalde het geld op door een lening bij een groep financiële instituten, terwijl er 250 miljoen dollar gefinancierd wordt door de institutionele beleggers The Spruce House Partnership en Acacia Partners. Goodwin Procter LLP diende als juridische adviseur voor GTT.

De cloud networking provider verwacht dat de overname over drie tot zes maanden definitief afgerond wordt. Een akkoord betekent namelijk niet automatisch dat de overname er ook daadwerkelijk komt. Regelgevende instanties moeten immers hun goedkeuring geven, onder meer om te beoordelen of de markt wel eerlijk blijft verlopen na de overname. Ook aandeelhouders dienen soms nog goedkeuring te geven.

Uitbreiding

Door Interoute te kopen breidt GTT zijn Tier 1 wereldwijde netwerk uit met een uitgebreid glasvezelnetwerk. Het netwerk bevat meer dan 400 point-of-presences verspreid over 24 metropolen en verbindt 126 steden in 29 landen. Zo kan GTT zijn positie in software-defined wide area networking (SD-WAN) versterken. In totaal verwelkomt het bedrijf 15 datacenters, 17 virtual datacenters en 51 collocatiefaciliteiten. Interoute draagt met infrastructuur-, edge- en gehoste diensten bij aan GTT’s suite cloud networking diensten.

Dankzij de overname breidt het klantenbestand uit met een aantal van meer dan 1.000. Daarnaast zal het wereldwijde team van GTT versterken, naar eigen zeggen met een “wereld-klasse sales, operations en customer service organisatie”. Een exacte omschrijving van wat er met het personeel gebeurt, vinden we in de aankondiging niet. Toch spreekt ook Interoute over een interessant nieuw hoofdstuk voor het team.