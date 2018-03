Microsoft rolt tabbladen in verkenner uit naar Windows 10 Insiders

Vorig jaar onthulde Microsoft nieuwe tabbladen voor alle apps in Windows 10. Die werden nog niet ingevoerd, tot vandaag. Met build 17618 zijn de tabbladen beschikbaar voor iedereen die zich in de Skip Ahead-ring bevindt. De belangrijkste toevoeging zijn de tabbladen in de verkenner.

Dat was interessant genoeg een functie die Microsoft zelf niet toe wilde voegen aan Windows 10. Maar toen het gebruikers vroeg welke functie ze graag zouden willen zien in Windows 10, bleek dat de meest verzochte te zijn. Naast de verkenner, komen deze tabbladen ook naar andere ingebouwde Windows-apps, waaronder Notepad, Command Prompt en PowerShell. En Microsoft introduceert de tabbladen in Mail, Calender, OneNote en de MSN News Windows 10-app.

De functie wordt vanaf vandaag uitgeprobeerd bij de Windows Insiders. Het bedrijf geeft nog niet te kennen wanneer de tabbladen precies in heel Windows 10 uitgerold worden en ook niet wanneer reguliere gebruikers ze eventueel kunnen gaan gebruiken. Er wordt volgens de site The Verge wel naar gehint dat Microsoft de tabbladen in de volgende grote Windows 10-versie voor een deel uitrolt; dat dan onder de naam Sets.

Overigens zouden de tabbladen pas definitief uitgerold worden in Redstone 5, de volgende echt vernieuwende update van Windows 10 na de deze of volgende maand te presenteren Spring Creators Update.