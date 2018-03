Dropbox breidt privénetwerk uit voor verbeterde prestaties

Dropbox kondigt plannen aan om zijn wereldwijde privénetwerk verder uit te breiden, door zijn samenwerkingsplatform op Equinix Cloud Exchange FabricTM (ECX Fabric) aan te bieden. Ook gaat het bedrijf zes nieuwe points-of-presence in Noor-Amerika en Europa lanceren. De stappen moeten de prestaties en betrouwbaarheid voor gebruikers wereldwijd verbeteren.

Naar verwachting zullen de nieuwe points-of-presence in de eerste helft van 2018 online gaan in Atlanta, Denver, Berlijn en Toronto, gevolgd door Stockholm en Oslo in de tweede helft van het jaar. Zo realiseert Dropbox dit jaar een infrastructuurvoetafdruk die 29 faciliteiten omvat in twaalf landen op vier continenten (Noord-Amerika, Europa, Azië en Australië).

Door netwerkinfrastructuur op te zetten in de regio’s kan het bedrijf zijn verkeer via een toegewijde bandbreedte leiden. Elke accelerator is gebaseerd op co-locatiefaciliteiten die ook infrastructuur van andere internetproviders herbergen. Veel zijn rechtstreeks in het Dropbox-netwerk aangesloten via het zogeheten peering-proces.

Met peering kunnen klanten voorkomen dat ze hun verkeer over het open internet verzenden, waar het via een web van verschillende internetproviders kan worden geleid voordat het uiteindelijk de Dropbox-datacenters bereikt. Bij het gaan langs veel internetproviders neemt het risico op meer latentie toe. Door te peeren met Dropbox krijgen klanten toegang tot de bandbreedte van de opslagdienst, uitsluitend voor hun gebruik.

ECX Fabric

Hoewel peering-connectiviteit met Dropbox beschikbaar blijft voor klanten die meer geavanceerde netwerkprotocollen gebruiken, biedt de opslagdienst momenteel een tweede optie door deel te nemen aan ECX Fabric. Dit on-demand platform staat klanten van Equinix in staat op elke Equinix-locatie dynamisch verbinding te maken met andere klanten zoals Dropbox en ze te ontdekken.

Door op deze manier de dienst aan te bieden zal Dropbox snelle privéverbindingen voor gebruikers mogelijk maken via het wereldwijde platform van Equinix met meer dan 190 datacenters in 24 landen. Voor bedrijven die eerder niet met Dropbox konden peeren vanwege een verscheidenheid aan technische beperkingen, biedt ECX Fabric een manier om verbinding te maken met het Dropbox-netwerk om de prestaties en betrouwbaarheid te verbeteren. ECX Fabric is beschikbaar in de datacenters van Equinix IBX in de VS en EMEA.