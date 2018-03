Cisco voegt analytische tools toe aan bestaand WAN-aanbod

Na de overname van SD-WAN-specialist en start-up Viptela vorig jaar voor 610 miljoen dollar plukt Cisco de eerste vruchten. Op een Cisco Live-event in Melbourne maakt de fabrikant duidelijk dat het administrators wil overtuigen om over te stappen van klassieke command-line interfaces (CLI) naar interfaces die automatisch een netwerk programmeren.

Op de presentatie toont Cisco twee producten: SD-WAN vAnalytics en Meraki Insight. Meraki Insight is voorlopig nog niet beschikbaar en zal als een apart product worden verkocht. SD-WAN vAnalytics is vandaag al beschikbaar voor SD-WAN-licentiehouders.

Naast het meten van de WAN-prestaties biedt de cloudgebaseerde SD-WAN vAnalytics-tool een reeks van suggesties om de WAN beter te laten presteren. Daarnaast kan het ook een analyse maken van een policy-aanpassing door de potentiële impact op het netwerk te berekenen. Cisco Senior Vice President en General Manager of Enterprise Networking Scott Harrell vertelt aan ZDNet dat WAN een essentieel onderdeel is van het netwerk en een van de moeilijkste om te managen.

“We hebben een ambitieus doel gesteld voor onszelf om het volledige netwerk te transformeren, van campus tot kantoor, van datacenter tot edge. Historisch gezien manage je een netwerk door CLI, iets wat vandaag de dag nog door veel bedrijven gebeurt. Cisco wil deze industrie fundamenteel veranderen door over te schakelen naar een fabric-based architectuur”, zegt Harrel

Naast vAnalytics toont de netwerkspecialist Meraki Insight, een toekomstig onderdeel van het Meraki dashboard. Harrel: “Met Meraki Insight kunnen klanten interne en externe problemen zelf begrijpen en oplossen bij slechte gebruikerservaringen voor applicaties gehost in een remote datacenter of de cloud.” Wanneer Meraki Insight als service wordt toegevoegd, is nog niet bekend.