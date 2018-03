McAfee neemt VPN-provider TunnelBear over

McAfee kondigt overeenstemming aan om TunnelBear te kopen, een consumer VPN-provider. De partijen kiezen ervoor het bedrag niet bekend te maken. CEO Christopher Young geeft aan dat TunnelBear onderdeel wordt van McAfee’s Safe Connect-product.

Met de VPN proxy-app Safe Connect wordt de privacy van de gebruiker beschermd. De online identiteit is hiermee verborgen voor cybercriminelen, zodat er veilige verbinding plaats kan vinden. Young onthult niet hoe Tunnelbear en Safe Connect precies samen zullen komen. Het is denkbaar dat de McAfee-dienst gebruik gaat maken van de infrastructuur van TunnelBear.

Dankzij de overname wordt het VPN-bedrijf onderdeel van McAfee. Toch zal TunnelBear de producten waar het om bekend staat blijven ontwikkelen, benadrukt het bedrijf. Voortaan gebeurt dat met de steun en middelen van McAfee. Dit kan leiden tot uitbreiding naar nieuwe regio’s.

TunnelBear werd in 2011 opgericht en haalde sindsdien, voor zover bekend, geen investeringen van buitenaf op. Zodoende is het onwaarschijnlijk dat McAfee flink in de buidel moet tasten, weet VentureBeat. De startup liet al eens weten winstgevend te zijn. Daardoor kende TunnelBear een positie waarbij het kon wachten op het juiste bod.

Skyhigh Networks

Dankzij de aankoop bereikt McAfee zijn tweede overname sinds het weer een onafhankelijk bedrijf is. Eerder viel McAfee onder Intel, maar vorig jaar ging het weer zelfstandig verder. Eind 2017 maakte het bedrijf bekend Skyhigh Networks over te zullen nemen, een acquisitie die eerder dit jaar realiteit werd.

Skyhigh Networks richt zich echter wel op een andere soort security dan TunnelBear, namelijk Cloud Access Security Broker (CASB). Dit zijn on-premises of cloud-gebaseerde security-richtlijnen geplaatst tussen de gebruiker en provider. Ook McAfee ziet steeds meer activiteiten plaatsvinden in en rondom de cloud.