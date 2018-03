Intel introduceert Optane SSD 800P

Intel breidt zijn Optane-lijn uit met de Optane SSD 800P, een SSD ontworpen voor de professionele gebruiker. Er verschijnen twee varianten van het product – eentje met 58 GB opslag en eentje met 118 GB opslag. Dankzij Optane moet tragere opslag versnellen, zoals hard disk drives en SATA SSD’s.

Intel Optane SSD 800P realiseert snelle opstart van een systeem, snellere applicaties laadtijden en goede multitasking. De SSD is geschikt als standalone, een dual-drive setup of meerdere SSD RAID configuraties (PCH-gebaseerd of CPU-gebaseerd). Geïnteresseerden kunnen de Intel Optane SSD 800P gebruiken in bijvoorbeeld een laptop, 2-in-1 of desktop. De drive gebruikt alleen een x2 connectie, waardoor veel moederborden ondersteuning bieden. Hierbij moet er wel sprake zijn van meer dan één M.2-slot.

De SSD kent een M2 2280-vormfactor en gebruikt een pci-e 3.0 x2 interface met NVMe 1.1. Qua geheugen zien we dat er voor 128 Gb 20nm Intel 3D XPoint gekozen wordt. Intel wil dit type geheugen breder beschikbaar maken. De lijn kent namelijk ook SSD 900P-varianten, maar die richten zich vooral op de high-end markt. Het type geheugen is zogeheten phase change-geheugen, dat bits opslaat in kleine draadjes. Het materiaal kan in vier verschillende fasen gebracht wordt, zodat er per cel twee bits opgeslagen worden.

Qua sequentiële schrijfsnelheid realiseert de Intel SSD 800P 640 MB/s, terwijl de sequentiële leessnelheid uitkomt op 1450 MB/s. Wat betreft willekeurig schrijven en willekeurig lezen kunnen we respectievelijk 140.000 IOPS en 250.000 IOPS verwachten. Tot slot belooft de latentie laag uit te vallen. Het zijn dan ook deze onderdelen die de SSD aantrekkelijk moet maken.

Beschikbaarheid

Het bedrijf maakt zijn nieuwe producten per direct beschikbaar, al vinden we de Optane SSD 800P met een zoekopdracht nog niet in de Nederlandse winkels. Voor de 58 GB drive geldt een adviesprijs van 129 dollar, terwijl de 118 GB-variant 199 dollar kost.