IBM heeft al meer dan 400 blockchain-klanten op zijn platform

Nu blockchain op kruissnelheid zit, deelt IBM in een briefing aan zijn investeerders mee dat meer dan 400 klanten hun Blockchain Platform gebruiken. 63 daarvan werken samen binnen één thema: 25 bedrijven in global trade, 14 binnen food tracking en 14 onder global payments.

Ondanks dat blockchain wordt geassocieerd met start-ups en crypto-miljonairs, toont de lijst van IBM heel wat grote bedrijven die de technologie omarmen. Soms gaat het louter om proefprojecten, maar een aantal technologieën worden nu al dagelijks toegepast.

Tracking

Bedrijven omarmen blockchain steeds meer als een efficiënte manier om fysieke en digitale voorwerpen te tracken. Deze blockchains zijn meestal gedecentraliseerd, waardoor ze inzetbaar zijn over vele machines binnen een netwerk. Deze werkwijze maakt het bijzonder moeilijk om met die informatie te frauderen.

IBM’s Blockchain Platform is gebouwd bovenop de open-source blockchain Hyperledger Fabric en gebruikt volgens Business Insider ‘permissioned networks’. Dit betekent bepaalde informatie van de blockchain publiek beschikbaar is, terwijl andere delen vergrendeld zitten achter een wachtwoord of andere veiligheidsmechanismen.

Grote namen

Dow Chemical (een IBM blockchaingebruiker) zou bijvoorbeeld graag een bewijs willen tussen zichzelf en zijn handelspartners om zeker te zijn dat er geen fraude wordt gepleegd. Het spreekt voor zich dat zo’n bedrijf die informatie niet graag deelt met de concurrentie of met de media. Dankzij de open-source blockchain kan Dow Chemical Company zelf kiezen wat publiek beschikbaar is en wat niet.

Klinkende namen die vandaag IBM’s Blockchain Platform omarmen binnen diverse sectoren zijn onder andere Maersk, Du Pont, Nestlé, Unilever, Visa, Société General, HSBC en Santander. IBM heeft vorig jaar een gezamenlijk blockchainproject opgestart samen met het Amerikaanse Walmart omtrent voedselveiligheid. De winkelketen kan dankzij de blockchain opzoeken waar het product vandaan komt in enkele seconden.

Vorig jaar berichtten we al over een innovatief laadplatform voor elektrische auto’s dat gebruik maakt van IBM’s Blockchain Platform. Lees hier alle details.