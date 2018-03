Google Chrome maakt exporteren wachtwoorden een stuk makkelijker

Google Chrome doet het redelijk goed als het aankomt op het opslaan en beheren van wachtwoorden. Maar het kan beter. Een extensie of app die je wachtwoorden beheert, doet het een stuk beter. En dus maakt Google het eindelijk makkelijker om daarmee aan de slag te gaan.

In de nieuwste versie van de browser is het volgens Android Police nu een stuk makkelijker geworden om wachtwoorden standaard naar een app of programma te exporteren. Voorwaarde is dus dat je versie 64 geïnstalleerd hebt op je laptop of computer. De stappen die je hiervoor moet zetten zijn eenvoudig:

Kopieer het volgende in de adresbalk: chrome://flags/#password-export. Selecteer vervolgens bij het menu ‘password import and export’ de ‘enable’ knop. Ga vervolgens naar de instellingen van Chrome. Daar kan je naar het submenu ‘wachtwoorden en formulieren’ en vervolgens de optie ‘wachtwoorden beheren’. Daar staat een hamburgermenu (de drie knopjes), waar je op kan klikken. Onder de opties die je te zien krijgt, bevindt zich ook een ‘exporteren’ knop. Klik erop en je krijgt een .csv-bestand aangeleverd met daarin alle wachtwoorden en gebruikersnamen. Vervolgens kan je in je wachtwoordmanager – denk aan Lastpass of 1Password – het bestand met alle wachtwoorden importeren.

Andere verbeteringen

De nieuwe versie van Google Chrome brengt nog flink wat andere vernieuwingen met zich mee. Zo is de pop-up blocker een stuk verbeterd. Voortaan is het als het goed is niet meer zo dat sites zomaar nieuwe tabbladen of vensters openen. Ook is het eenvoudiger voor ontwikkelaars om hun site responsief te maken en zijn er nog wat andere verbeteringen die je in ons overzichtsartikel vindt.