Google wil snelle AMP-technologie als webstandaard

Google heeft de intentie om zijn Accelerated Mobile Pages (AMP)-technologie een standaard voor het web te maken. Daarom deelt Malte Ubl, hoofd tech van het AMP Project, details over de geleerde lessen bij het ontwikkelen van de technologie en wat die kunnen betekenen voor de toekomst.

Lang was men ervan overtuigd dat het doel van een user-first web op veel verschillende manieren gebouwd kan worden. Toen het team begon aan AMP was het echter een uitdaging om te weten wat dat betekent en hoe het geverifieerd kan worden. Ubl voelt dat Google nu klaar is om de volgende stap te nemen dankzij de lessen van het AMP Project.

Daarom werkt het team aan ondersteuning voor instant-loading content die niet gebaseerd is op AMP-technologie. Dit geldt voor gebieden van Google Search die er wel voor ontworpen zijn, zoals de Top Stories-carousel. Hij voegt hieraan toe dat Google werkt aan een aantal projecten met de World Wide Web Consortium’s Web Platform Incubator Community Group.

Streven

Het doel is om de ondersteuning uit te breiden naar AMP-achtige content die voldoet aan een aantal performance- en gebruikerservaringscriteria. Dit moet tot een set nieuwe webstandaarden leiden. Google is van plan om Web Packaging voor webpagina’s te verbeteren. Dit is weliswaar geen AMP-specifieke technologie, maar bedrijven kunnen het gebruiken voor direct laden.

Ubl sluit zijn blog af met de mededeling dat de AMP-technologie Google’s mogelijkheid is om een goede gebruikerservaringen op het web te realiseren. Het gaat om één van de vele keuzes, maar in de optiek van Ubl wel de beste. Daarom blijven er forse investeringen in AMP gedaan worden. In de toekomst zullen er meer inzichten in webstandaarden komen. Het is dan ook vooral de volgende fase waarin AMP uit moet groeien tot de nieuwe standaard.