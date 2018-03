‘Samsung plaatst toch geen vingerafdrukscanner onder display Galaxy Note 9’

Steeds meer fabrikanten van smartphones maken de schermen van de toestellen zo groot mogelijk. Tegelijk proberen ze de toestellen niet al te groot te maken. Dat maakt dat er voorop vaak geen ruimte meer is voor een vingerafdrukscanner. Die verplaatsen sommigen naar de achterkant en anderen laten ze helemaal weg.

Samsung koos voor de optie om de vingerafdrukscanner naar de achterkant van de telefoons te verplaatsen. Heel blij is de fabrikant daar niet mee en daarom zou het al enige tijd werken aan een optische vingerafdrukscanner voor onder het display. Het gerucht ging dat Samsung nu eindelijk klaar is met de ontwikkeling van die techniek, maar nu horen we dat het toch niet het geval is.

Samsung Galaxy Note 9

Ming-Chi Kuo van KGI Securities stelt volgens 9to5Google dat Samsung de Galaxy Note 9 toch maar niet van die vingerafdrukscanner onder het scherm voorziet. Kuo schrijft aan investeerders dat het “waarschijnlijk” is dat Samsung de vingerafdrukscanner toch achterwege laat “wegens technische problemen”.

Volgens Kuo heeft de scanner onder meer te lijden onder screen protectors en verschillende weerstypes. Het succesvol werken van de scanner zou daardoor bemoeilijkt worden, waardoor Samsung er toch maar voor gekozen zou hebben om deze achterwege te laten.

Voor Samsung is het, als grootste smartphonefabrikant van de wereld, vooral van belang dat de functie soepel en snel functioneert. Waar een fabrikant als Vivo zo’n scanner al onder het display van een telefoon plaatste, werkt dat niet snel genoeg voor Samsung.