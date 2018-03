Microsoft stopt met Outlook Web Apps voor iOS en Android

Microsoft heeft besloten om te stoppen met de Outlook Web Apps (OWA) voor iPhone, iPad en Android. In plaats daarvan wil het bedrijf dat gebruikers de standalone Outlook-app downloaden en installeren. Dat is volgens Microsoft een “prijswinnende app” en dus moeten gebruikers vanaf april 2018 overschakelen.

De OWA’s functioneerden in essentie als een middenweg tussen de browser-versie van Outlook en de volwaardige app. Er waren functies aan toegevoegd die verder alleen werken binnen een app, waaronder het synchroniseren van contacten en het verwerken van push notifications.

Waarom men stopt

Microsoft stelt dat het per april de apps uit de App Store en Google Play Store haalt. Gebruikers krijgen via in-app bericht te horen over het verlopen van de app en zullen ook het advies krijgen om de standalone Outlook-app te installeren op hun apparaat. Per 15 mei 2018 zullen de apps verder helemaal stoppen met werken.

“Outlook voor iOS en Android heeft een architectuur die volledig aangedreven wordt door de Microsoft Cloud en heeft een 4,5+ rating in de app stores,” legt Eugenie Burrage, een van de productmarketeers van Microsoft, uit in een bericht aan gebruikers. “Nu we ons mobiele portfolio stroomlijnen, kunnen we ons beter concentreren op het aanbieden van de beste mail-, kalender- en zoekervaring en het aanbieden van de beste manier om Office 365-functies te gebruiken binnen een mobiel apparaat met Outlook.”

De afgelopen maanden heeft Microsoft de OWA-apps overigens al niet van updates voorzien, dus deze aankondiging zat er wel aan te komen. Dat zien we verder ook gereflecteerd in de ratings van de apps, die onder de drie sterren zijn gezakt in beide appstores.