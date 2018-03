Salesforce en Dropbox komen met nieuwe samenwerkingsmanieren

Salesforce en Dropbox kondigen aan intensiever te gaan samenwerken om de klanten van beide partijen een betere gebruikerservaring te bieden. In eerste instantie zullen de bedrijven twee nieuwe integraties leveren om merkbetrokkenheid te stimuleren en de teamproductiviteit te verhogen.

Eén van de mogelijkheden die hieruit voorkomt is de rechtstreekse toegang tot Dropbox-content in Salesforce Quip. De opslagdienst voegt ook ondersteuning toe voor Quip-documenten, zodat gebruikers gezamenlijk kunnen werken aan Quip-bestanden die zijn opgeslagen in Dropbox. Dit draagt bij aan Dropbox’ streven om een meer uniforme thuiswerkoplossing te kunnen leveren.

Anderzijds is er integratie met de Commerce Cloud en Marketing Cloud van Salesforce. Daardoor kunnen gebruikers aangepaste Dropbox-folders creëren die toegankelijk zijn voor interne en externe partners. Met interactieve workflows blijft de content relevant en up-to-date, ongeacht of de gebruiker in Dropbox of Salesforce werkt.

Een retailer die de Commerce Cloud gebruikt kan bijvoorbeeld een Dropbox-map maken om toegang te krijgen tot productafbeeldingen of creatieve briefings van een extern bureau. De retailer wordt op de hoogte gebracht als het bureau wijzigingen aanbrengt on content toevoegt en kan vervolgens zijn online shop bijwerken om zijn klanten een betere winkelervaring te bieden.

Banden breiden uit

Naast de nieuwe integraties zal Salesforce Dropbox Enterprise gebruiken, terwijl Dropbox het gebruik van Salesforce-producten aanzienlijk uitbreidt. Hierbij valt te denken aan Salesforce Service Cloud, Marketing Cloud en PRM. Door de intensievere banden bouwen de bedrijven voort op een relatie die al wat langer bestaat. Zo kwam er al eens de Dropbox voor Salesforce-app die beschikbaar is op de AppExchange van Salesforce. Daarnaast is Salesforce Ventures sinds 2014 een investeerder in de opslagdienst.

Naar verwachting worden de nieuwe integraties in de tweede helft van 2018 uitgerold. Geïnteresseerden kunnen zich al zo vast aanmelden voor het bètaprogramma. De partijen zullen bij de algemene beschikbaarheid de prijzen bekendmaken.