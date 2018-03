Broadcom wil forse concessies doen voor overname Qualcomm

Broadcom wil al enige tijd chipfabrikant Qualcomm overnemen. Maar de samenvoeging van de twee bedrijven is nog ingewikkeld, vooral omdat overheden niet per se blij zijn met de technologiereus die dan ontstaat. In een poging goedkeuring te krijgen van het Amerikaans Congres, biedt Broadcom nu enkele concessies.

Persbureau Reuters meldt op basis van een brief van Broadcom aan het Amerikaans Congres, dat het bedrijf ver wil gaan om goedkeuring van de overname te krijgen. In een poging zich daarvan te verzekeren, stelt het dat er geen bedrijfsonderdelen die kritisch zijn voor de Amerikaanse veiligheid verkocht zullen worden aan buitenlandse bedrijven.

Gaat de verkoop wel door?

Het is nog altijd de vraag of de Amerikanen wel willen dat Qualcomm zichzelf verkoopt aan Broadcom. “Het werk van Qualcomm is veel te belangrijk voor onze nationale veiligheid, om dat in handen te laten vallen van een buitenlands bedrijf,” stelt de Republikeinse Senator Tom Cotton tegenover Reuters. Wat hem betreft, en wat andere Congresleden betreft, zou de overname simpelweg niet door mogen gaan, wat er ook gebeurt.

Ondanks die bezwaren en moeizame eerdere besprekingen, liet Qualcomm enige tijd geleden weten dat het toch in gesprek wilde gaan met Broadcom. Gesprekken worden nu gevoerd over de voorwaarden van een eventuele overname en ook over het te betalen overnamebedrag.

Broadcom biedt momenteel 117 miljard dollar voor Qualcomm, maar dat laatste bedrijf zou zijn eigen waarde op minstens 160 miljard dollar schatten. Hoewel de bedrijven gesprekken voeren, lijkt het erop dat een overname allerminst zeker is als ze er uit komen. Dan hangt er namelijk veel af van nationale overheden, die deze samenvoeging ook niet fijn vinden.