Nieuwe Windows 10 S Mode krijgt gratis upgrade-optie

Microsoft bevestigde gisteren al dat Windows 10 S ophoudt met bestaan en een nieuwe S Mode wordt geïntroduceerd. Bestaande versies van Windows 10 krijgen binnenkort een S Mode-functie. Gisteren circuleerden er geruchten dat de S Mode-upgrade naar Pro-versie betalend ging zijn, maar dat is niet waar.

Microsoft-topman Joe Belfiore heeft in een blogpost duidelijkheid geschept na zijn verwarrende tweet gisteren dat de S Mode aankondigt als vervanger voor Windows 10 S. De nieuwe modus is bij de volgende Windows 10-update beschikbaar en is vooraan niet meer één besturingssysteem dat je achteraf kan omschakelen naar Windows 10 Pro.

Binnenkort krijgt elke Windows-versie zijn eigen S Mode-variant waarmee je zonder problemen kan wisselen tussen de beperkte, beveiligde omgeving van S Mode en de open variant van de volledige Windows 10-versie. Wanneer je een S Mode-laptop koopt met Windows 10 Home, kan je kosteloos tussen beide wisselen. Hetzelfde geldt ook voor de Pro- en Enterprise-versie waarover gisteren nog onduidelijkheid was.

Microsoft heeft Windows 10 S vorig jaar gelanceerd om een vuist te maken tegen de steeds grotere dominantie van Chrome OS in de Amerikaanse scholen. De verwarrende berichtgeving startte door de lancering van Windows 10 S vorig jaar samen met de premium Surface Laptop. Microsoft mikte net op budgettoestellen voor het OS om de concurrentie met Chrome OS aan te gaan.

We use Win10S as an option for schools or businesses that want the ‘low-hassle’/ guaranteed performance version. Next year 10S will be a “mode” of existing versions, not a distinct version. SO … I think it’s totally fine/good that it’s not mentioned.

— Joe Belfiore (@joebelfiore) March 7, 2018