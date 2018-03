Toshiba kondigt mobiele edge computing pc dynaEdge DE-100 aan

Toshiba laat aan Techzine weten over de dynaEdge DE-100. Het gaat om een mobiele edge computing pc die samen met een slimme Assisted Reality bril geleverd wordt. Met dynaEdge DE-100 en de AR100 viewer belooft Toshiba gebruikers in een industriële omgeving een volwaardige pc op hun neus in de vorm van een werkbril.

Daarmee heeft de heftruckchauffeur, monteur of logistiek medewerker in een grote opslagruimte zijn handen vrij en relevante informatie op het vizier. De dynaEdge DE-100 is voorzien van een Intel Core vPro-processor van de zesde generatie. De oplossing draait op Windows 10 en is eenvoudig te integreren in bestaande IT-infrastructuren. Daardoor moet de gebruiker profiteren van voortdurende ondersteuning en beveiliging door Microsoft-updates.

Een volledig opgeladen accu gaat ongeveer 6,5 uur mee, waarbij de exacte tijdsduur afhankelijk is van de configuratie en gebruiksomstandigheden. Een gebruiker kan de accu eenvoudig vervangen voor een reserve-exemplaar. Deze is afkomstig uit de externe batterijlader die vier batterijen tegelijkertijd kan opladen. Zo moet de medewerker een volledige werkdag door kunnen komen met de apparatuur.

De slimme AR100 werkbril is uitgerust met de nieuwste wifi-, bluetooth- en GPS-technologieën. Op die manier wordt onder meer ongehinderd en volkomen handsfree verbinding gemaakt met het bedrijfsnetwerk. Zo kan er bijvoorbeeld snel en makkelijk data verzonden en ontvangen worden.

Overige aankondigingen

Verder kondigt Toshiba een strategische samenwerking aan met Ubimax GmbH. Hierdoor biedt Toshiba kant-en-klare remote expert software, zoals Skype for Business, aan op de dynaEdge DE-100. Daarmee worden bestanden gedeeld en wordt rechtstreeks contact mogelijk via afbeeldingen of live video. Beide partijen werken volop aan de ontwikkeling en integratie van meer innovatieve oplossingen.

De Assisted Reality AR100 Viewer Kit bestaat uit de AR100 Viewer, een usb type-C-kabel, een kabelclip, een riemholster en opbergtas. Er zullen extra accessoires beschikbaar komen voor specifieke toepassingen en verschillende manier om de slimme werkbril te monteren. De Toshiba dynaEdge met slimme werkbril is vanaf het tweede kwartaal van 2018 beschikbaar.