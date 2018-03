LeaseWeb kiest Veeam Backup & Replication 9.5 voor bescherming

Veeam kondigt aan dat LeaseWeb heeft gekozen voor Veeam Backup & Replication 9.5, om zijn backup- en replicatiebeheer voor VMware-platformen te versterken. Hierdoor wordt de beschikbaarheid van gehoste klantdata verder vergroot.

Deze Veeam-oplossing voorziet in beschikbaarheid van elk type workload op basis van een enkele managementconsole. LeaseWeb focust op virtualisatie- en cloudmogelijkheden van de oplossing die staat voor snelle, flexibele en betrouwbare recovery van applicaties en data. Verder brengt het bedrijf zo backup en replicaties samen in een enkele software-oplossing.

Onderdeel van de samenwerking tussen de twee partijen is dat LeaseWeb toetreedt tot het programma als Gold Partner. Hierdoor kunnen beide bedrijven gezamenlijk hun activiteiten uitbreiden. LeaseWeb en Veeam gaan samenwerken om klanten te helpen hun data op een betrouwbare manier te beschermen.

Met de nieuwe LeaseWeb Veeam Backup & Replication-service richt LeaseWeb zich op Infrastructure as a Service (IaaS) private-cloudklanten die VMware-virtual machines (VM’s) inzetten en op zoek zijn naar een betrouwbare manier om deze platformen te beschermen. De backup-service van LeaseWeb wordt aangeboden op basis van een vaste prijs per VM en een laag bedrag per gigabyte aan storage. Dit moet klanten flexibiliteit bieden.

Beschikbaarheidseis

Volgens Ronald Ooms, vicepresident Noordoost-EMEA van Veeam, zijn de twee bedrijven natuurlijke partners, omdat ze hetzelfde DNA delen. Het bedrijf is ervan overtuigd dat deze nieuwe dienst inspeelt op de eisen van de huidige IaaS-klanten die hun data 24 uur per dag nodig hebben en gebruikmaken van VMware-technologie. Ooms noemt de beschikbaarheidseis “the new normal” voor bedrijven. Met Veeam als onderdeel van het dataprotectieportfolio is LeaseWeb nu in staat die beschikbaarheid te bieden en te vertrouwen op always on-mogelijkheden.

De LeaseWeb Veeam Backup & Replication-service is per direct beschikbaar in Nederland. De partijen beloven dat andere regio’s spoedig volgen.