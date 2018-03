Dropbox wil 648 miljoen dollar ophalen met beursgang

Dropbox heeft maandag een verzoek ingediend om 36 miljoen aandelen uit te geven bij de beursgang, met een stukprijs van 16 tot 18 dollar. Daardoor wordt er maximaal 648 miljoen dollar opgehaald. Gelijktijdig verkoopt Dropbox 100 miljoen dollar aan aandelen aan Salesforce. De waardering van het bedrijf komt op deze manier uit op 7,1 miljard dollar, omgerekend zo’n 5,8 miljard euro.

Dropbox begon als een gratis dienst waarmee gebruikers foto’s, muziek en andere grote bestanden kunnen opslaan en delen. Er zijn verschillende grote bedrijven waarmee Dropbox moet concurreren, waaronder Alphabet, Microsoft, Amazon en Box. De beursgang zal een test worden voor Dropbox, aangezien het bedrijf bij een investeringsronde in 2014 nog gewaardeerd werd op 10 miljard dollar. Goldman Sachs & Co, JPMorgan, Deutsch Bank Securities, BoFa Merrill Lynch moeten de beursgang in goede banen leiden.

In een bericht aan de Amerikaanse beurswaakhond Security and Exchange Commission communiceert de dienst een omzet van 1,11 miljard dollar in 2017. Dat is een groei van 31 procent ten opzicht van een jaar eerder. Het nettoverlies kwam vorig jaar dan ook lager uit dan een jaar eerder. In 2017 was dat namelijk nog 111,7 miljoen dollar, terwijl het in 2016 nog op 210,2 miljoen dollar uitkwam. Er zijn inmiddels 11 miljoen klanten verspreid over 180 landen die betalen voor de opslagdienst. Ongeveer de helft van de omzet wordt buiten de Verenigde Staten gegenereerd.

Voorbereiding

Dropbox bereidt zich al enige tijd voor op een beursgang. Begin dit jaar zouden de documenten hiervoor ingediend zijn. Met het binnenhalen van verschillende prominente bestuurders moet de beursgang succesvol worden. Zo werd voormalig HPE-CEO Meg Whitman lid van de raad van bestuur. Later volgde Don Blair, de voormalig CFO van Nike. Vooral het toevoegen van de financiële expert kan goed uitpakken, aangezien hij over meer dan drie decennia aan expertise op globale schaal beschikt. Tot nu toe wordt ervan uitgegaan dat de beursgang van Dropbox in de eerste helft van 2018 plaatsvindt.