‘Nieuwe MacBook Air krijgt retina-display’

Eerder deze maand hoorden we dat Apple dit jaar nog met een relatief goedkope MacBook Air zou komen. Voor het eerst zijn er nu wat details over het apparaat, dat naar het schijnt vooral een erg sterk scherm zal krijgen.

Dat meldt het doorgaans betrouwbare DigiTimes. Volgens de site krijgt de MacBook Air een retina-scherm, dat vergelijkbaar moet zijn als dat van de MacBook Pro-modellen. Maar, in ruil voor dat betere scherm, zou dan niet extra betaald hoeven worden. De prijs van de nieuwe modellen zou gelijk liggen met die van de huidige Air-laptops.

Betere displays

Momenteel is de MacBook Air voorzien van een scherm met relatief lage resolutie van 1.440 bij 900 pixels. De DigiTimes stelt nu dat LG in april nieuwe schermen gaat leveren aan Apple, die een resolutie van 2.560 bij 1.600 pixels hebben. Daarmee komt Apple dan eindelijk met betere schermen voor zijn goedkoopste modellen.

Over de interne architectuur van de MacBook Air is nog niets bekend, maar daar kunnen we natuurlijk wel al over speculeren. Vermoedelijk zullen de laptops voorzien worden van de nieuwste generatie Intel-processoren. Momenteel is de goedkoopste MacBook Air voorzien van een i5-processor, met acht gigabyte aan werkgeheugen en een SSD met capaciteit van 128 gigabyte.

Wat de prijs betreft is er verder nog wat extra speculatie. Vorige week voorspelde KGI-analist Ming Chi-Kuo dat de Air een “laag prijskaartje” krijgt. Die zou onder de huidige prijs van de laptop komen te liggen, die nu voor 1.100 euro over de toonbank gaat.