‘Nokia 9 krijgt vingerafdrukscanner onder het scherm’

Het is een functie waar veel smartphonefabrikanten aan werken, maar die nog lang niet iedereen aan het werken heeft gekregen: een vingerafdrukscanner onder het display integreren. Apple besloot omdat het niet lukte de scanner helemaal te dumpen, maar Vivo en Samsung werken er wel al aan. Naar verluidt zal ook Nokia ermee komen.

NokiaPowerUser meldt op basis van een betrouwbare Chinese bron dat de Nokia 9, die dit jaar nog gepresenteerd moet worden, voorzien wordt van een vingerafdrukscanner onder het scherm. Daarnaast zou het apparaat een Qualcomm Snapdragon 845-processor krijgen en nog een extra goede camera.

Prestaties Nokia

Het gaat best prima met de smartphones die HMD Global onder de Nokia-merknaam uitbrengt. Vorig jaar werden er maar liefst 8,5 miljoen Nokia-telefoons verkocht, waarvan 4,15 miljoen in het laatste kwartaal van het jaar. Daarnaast was Nokia een van de meest besproken merken van het Mobile World Congress dit jaar.

De verwachting is dan ook dat het bedrijf het steeds beter zal doen en dat er de komende tijd meer high-end smartphones onder de Nokia-noemer op de markt komen. Van de Nokia 9 horen we dat het toestel een full-screen telefoon moet worden, met die vingerafdrukscanner onder het scherm. Tegelijk moet HMD ook aan de notch geloven en zou er bovenin dus een kleine uitsparing zitten in het scherm voor onder meer de selfiecamera. Wanneer de Nokia 9 gepresenteerd zal worden is nog niet bekend.

Full-screen telefoons

Smartphones waarvan het scherm vrijwel de hele voorkant bedekken zijn steeds populairder. Wel zorgen ze voor twee problemen die fabrikanten elk op een eigen manier oplossen. Er is allereerst vaak geen ruimte meer voor een fysieke thuisknop, en daarmee ook niet voor een vingerafdrukscanner op de voorkant. Veel fabrikanten verplaatsen die simpelweg naar de achterkant of zijkant van hun toestel, en weer anderen laten de scanner geheel achterwege. Consequent zijn wel de verhalen dat fabrikanten de scanners onder het scherm willen integreren.

Een tweede probleem is de ruimte die nodig is voor een selfiecamera en bij sommige fabrikanten voor sensoren die bijvoorbeeld nodig zijn voor gezichtsherkenning. Apple koos daarom voor de ‘notch’, die door sommigen verafschuwd wordt en door anderen juist als een interessante oplossing gezien wordt. Hoe het ook zij, de notch lijkt voorlopig here to stay, ook bij Nokia.