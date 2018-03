CyberArk neemt cloud-beveiliger Vaultive over

CyberArk maakt bekend Vaultive overgenomen te hebben, een private onderneming gespecialiseerd in cloud security. Hiermee wil CyberArk zijn positie in het beveiligen van privileged accounts, secrets en gebruikersgegevens versterken om infrastructuren en applicaties te beschermen. Het is niet bekend hoeveel geld er bij de acquisitie komt kijken.

De technologie van Vaultive biedt betere zichtbaarheid en controle over gebruikers met bovengemiddelde toegangsrechten en Software as a Service (SaaS)-, Infrastructure as a Service (IaaS) en Platform as a Service (PaaS)-beheerders. Dit zal dan ook een aanvulling vormen op de CyberArk Privileged Account Security Solution, dat beschermt tegen misbruik van privileged accounts waar dan ook. Dit betekent on-premises, in hybride cloudomgevingen en DevOps workflows.

CyberArk geeft aan dat gebruikers met hoge privileges en cloud-beheerders vaak ruimte en ongelimiteerde toegang hebben tot webgebaseerde verkooptools, financiële applicaties en social media. Deze toegang moet consistent gemonitord en beheerd worden, over al die soorten applicaties heen en zonder dat de gebruiker gehinderd wordt in zijn werk. Dankzij een cloud- en mobiel aanbod breidt Vaultive de CyberArk Privileged Account Security Solution uit naar deze gebruikers met dergelijke privileges, die vaak het doelwit zijn van gerichte internetaanvallen.

Eerdere overnames

Vaultive werd opgericht in 2009 en telt volgens LinkedIn 34 medewerkers. CyberArk laat weten de hoofdlocatie in Israël over te nemen, alsmede het technische personeel. Met investeringsrondes haalde Vaultive zo’n 19 miljoen dollar op. Het bedrijf biedt zogeheten cloud access security broker (CASB)-mogelijkheden. Deze technologie is gewild als we kijken naar het aantal overnames dat zich hierop richt. Zo rondde McAfee begin dit jaar nog de overname van Skyhigh Networks af. Andere partijen kochten eveneens een CASB-partij, waaronder Forecepoint, Cisco en Oracle.