Aandeelhouder VMware noemt gesprekken met Dell “verschrikkelijke deal”

Dell Technologies en VMware Inc. voeren gesprekken over een mogelijke omgekeerde overname. Maar een van de grootste investeerders in VMware roept het bestuur nu op te stoppen met die gesprekken. Het zou een “verschrikkelijke deal” zijn voor het bedrijf en zijn aandeelhouders.

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een brief die Jericho Capital Asset Management aan het bestuur schreef. Jericho heeft een aandeel van 1,8 procent in VMware en is daarmee een van de vijftien grootste investeerders in het bedrijf. In een brief die het vandaag publiceerde, schrijft het bureau dat de omgekeerde overname slecht is voor het toekomstperspectief van VMware.

Enkel voor Dell

Een eventuele omgekeerde overname zou enkel gunstig zijn voor Dell. “Iedereen kan zien dat VMware geen voordeel kan halen uit het dode gewicht van de langzame groei van Dell, de schulden die het meebrengt en de grote focus die het heeft op hardware. Voor de snelle groei, de financiën en zeer strategische softwarezaken van VMware is dit alleen maar slecht.”

Voor Dell is het belangrijk om weer samengevoegd te worden met VMware, omdat het bedrijf flinke schulden heeft na de overname van EMC. Zo kan het de cashreserves van VMware inzetten om zijn eigen schulden deels af te lossen en is het mogelijk om zijn tegenvallende hardwareverkopen te compenseren met de softwarediensten van VMWare.

Voor VMware is de mogelijke samenvoeging echter geen goed nieuws, omdat het nu prima kan samenwerken met concurrenten van Dell. Na een samenvoeging is dat niet meer zo eenvoudig. Wat Jericho betreft kan VMware daar dus beter niet naar kijken en moet het zich richten op eventuele deals met andere bedrijven.