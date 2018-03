President Trump blokkeert Broadcom-Qualcomm deal

De miljardenovername van Qualcomm door Broadcom lijkt voorlopig van de baan. President Donald Trump van de Verenigde Staten heeft namelijk een decreet ondertekend om de deal te verbieden. Reden hiervoor is de nationale veiligheid van de VS, die in het geding zou komen door de overname.

Vorige week werd bekend dat het Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) opdracht gaf de deal te beoordelen op staatsveiligheid. Trump volgt daarmee het advies van het overheidsorgaan. De leidende rol van de VS wat betreft standaarden voor de volgende generatie mobiele telefoons zou verloren raken aan China als het in Singapore gevestigde Broadcom Qualcomm overneemt.

Qualcomm is één van de grootste concurrenten van het Chinese Huawei Technologies. Het Chinese merk vormt momenteel dichtere commerciële banden met telecomproviders in Europa en Azië, waarmee het een leidende rol aan het vestigen is voor het 5G-netwerk. Naar schatting bezit Qualcomm 15 procent van de patenten die nodig zijn voor het 5G-netwerk. Elf procent is in handen van Nokia, terwijl 10 procent gezamenlijk van China is.

CFIUS ziet een dominante rol voor China op het gebied van 5G niet zitten, wegens de “substantiële nationale veiligheidsrisico’s voor de VS.” China zou volgens CFIUS erg actief concurreren om ieder gat te dichten dat overblijft na de overname.

Een anonieme bron van Reuters weet dat het leger bezorgd was dat Huawei binnen tien jaar een domninante speler zou worden voor alle betreffende technologieën. In dat geval hebben Amerikaanse bedrijven geen keuze, aangezien ze geforceerd worden apparatuur van Huawei te kopen. Ook Qualcomm is een grote speler op het gebied van 5G.

Broadcom bekijkt het discreet van de president en is het absoluut niet eens met de zorgen rondom staatsveiligheid die voortkomen uit de deal.

Overname was er nog niet

Vooralsnog leek Qualcomm niet echt open te staan om de overname daadwerkelijk doorgang te laten vinden. Het laatste bod van Broadcom kwam uit op 121 miljard dollar, omgerekend meer dan 98 miljard euro. Over de prijs was Qualcomm voorlopig nog niet te spreken, maar ook andere details waren nog niet goedgekeurd.