Nutanix neemt startup Netsil over

Nutanix maakt bekend een definitief akkoord bereikt te hebben voor de overname van Netsil. De startup maakt de zogeheten Netsil Application Operations Center software, waarmee enterprises volledig inzicht krijgen in al hun applicaties en diensten. Hoeveel Nutanix betaalt voor de overname communiceren de partijen niet.

Gebruikers van Netsil Application Operations Center krijgen ook inzicht in de complexe onderliggende afhankelijkheid van hun aanbod zonder dat er code aangepast hoeft te worden. De op algoritme gebaseerde technologie van Netsil helpt zichtbaarheid en controle op grote schaal te bereiken terwijl de transparantie van applicaties behouden blijft. Daardoor kunnen ontwikkel- en operationele teams uptime, softwarekwaliteit en veiligere deployments garanderen en voldoen aan hun serviceniveau-doelstellingen (SLO’s).

Door Netsil’s technologie aan Nutanix Enterprise Cloud OS-software toe te voegen, wil Nutanix klanten hun applicaties beter laten beveiligen en prestatieproblemen identificeren en oplossen. Specifiek kunnen DevOps en IT-teams snel en met vertrouwen applicaties implementeren en bedienen in welke cloud en op welke schaal dan ook. Netsil kan namelijk gebruikt worden als een cloud-gebaseerde dienst.

Het is niet bekend hoe Netsil verder gaat nadat de overname afgerond is. Na het bereiken van een akkoord moet er nog wel definitieve goedkeuring plaatsvinden. Onder andere regelgevende autoriteiten en investeerders kunnen een deal nog tegenhouden, bijvoorbeeld omdat de eerlijke concurrentie in gevaar komt. Nutanix zal meer details over Netsil’s toekomst communiceren naarmate de afronding nabij is. Er wordt geen verwachte afrondingsperiode gecommuniceerd.

Minjar

Eerder deze maand kondigde Nutanix ook de intentie aan om Minjar te kopen, de maker van Botmetric. Dit is een cloud management dienst voor kostenanalyse, security en automatisering. Met die deal wil Nutanix zijn Enterprise Cloud OS-software versterken, door de mogelijkheid voor het managen van multi-cloud deployments toe te voegen. Het bedrijf hanteert dus een actieve overnamestrategie om verder te groeien.