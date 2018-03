Gebruikers die Windows-updates blokkeren ontvangen alsnog notificatie

Gebruikers die ervoor gekozen hebben iedere update van Windows over te slaan kregen ineens met iets ongewenst te maken. Hen wordt namelijk gevraagd om Windows 10 versie 1709 te downloaden indien zij beschikken over bepaalde uitvoeringen van het besturingssysteem.

In een mededeling stelt de techgigant op de hoogte te zijn van de notificatie die voorkomt bij Windows 10 Version 1507, Version 1511, Version 1607 en Version 1703. In de notificatie staat dat het apparaat de nieuwste security-updates nodig heeft. Daarna probeert Windows Update het apparaat te updaten.

Het bedrijf is zich ervan bewust dat de mededeling bij sommige gebruikers van versie 1703 onterecht geleverd werd. Op 8 maart loste Microsoft het probleem op. Getroffen gebruikers die wel naar versie 1709 geüpgraded hebben, kunnen binnen tien dagen nog terugkeren naar de vorige uitvoering. Dit is mogelijk via achtereenvolgens instellingen, bijwerken en beveiligen en systeemherstel. Daar vind je de knop aan de slag.

Advies

Microsoft adviseert gebruikers om wel op Update now te klikken. Het bedrijf ondersteunt versies 1507 en 1511 namelijk niet langer, waardoor de maandelijkse security- en kwaliteitsupdates met bescherming voor de laatste dreigingen niet meer verschijnen. Daarom is het verstandig om over te stappen naar de nieuwste versie van Windows 10. De andere twee uitvoeringen bevinden zich nog niet in de “end of service” fase, maar om goede bescherming tegen nieuwe dreigingen te bieden is updaten wel verstandig.

Momenteel staat bij Microsoft de aankomende grote update voor het besturingssysteem op de planning, ook wel Redstone 4 of Windows 10 Spring Creators Update. Hierbij gaat het om versie 1803, die in de loop van deze maand of volgende maand verwacht wordt.