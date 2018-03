Eerste details van de OnePlus 6 gelekt

De OnePlus 5T is amper vier maanden oud maar de nieuwe versie komt er alweer aan. En over deze OnePlus 6 is nu al aardig wat informatie gelekt. De benchmarkscores zijn een stuk hoger dan de voorganger en scoorden ook aanzienlijk hoger dan de iPhone X. Er wordt verwacht dat deze smartphone al over enkele maanden zal worden gelanceerd.

Android Central heeft nieuwe details gepubliceerd over de prestaties en benchmarkscores van de volgende telefoon van de Chinese producent en sprak daarvoor met een bron die nauw verbonden is met OnePlus, zo meldt de Express.co.uk. De benchmarkscores van de OnePlus 6 scoorden naar verluidt een totale score van 276.510. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de voorganger. De OnePlus 5T scoorde 212.558. En om te vergelijken: de iPhone X haalt een score van 226.000.

Benchmarktests zijn ontworpen om gebruikers te helpen snel de prestaties van verschillende computers en platforms te kunnen vergelijken zonder dat ze verward raken door alle individuele specificaties. Benchmarkscores zijn echter geen garantie of indicatie van gebruikersprestaties. Die zijn gebaseerd op een hoop verschillende factoren.

Ook over het ontwerp van de nieuwe OnePlus-telefoon wordt druk gespeculeerd. De afgelopen maanden werden er al veel beelden gelekt waarop te zien was dat de OnePlus lijkt over te stappen op een glazen achterkant en een notch zoals de iPhone X pioneerde. De gelekte schermafbeeldingen onthullen een opvallende ruimte aan de bovenkant van het scherm, met de klok aan de linkerkant en een reeks pictogrammen in de rechterhoek.

Echter maakt OnePlus veel prototypes wanneer ze een nieuwe telefoon ontwikkelen dus het uiterlijk dat werd gelekt, hoeft straks niet het uiterlijk te zijn dat het bedrijf als OnePlus 6 op de markt brengt. Voor 30 juni zal het Chinese bedrijf hun nieuwe hardware presenteren. Die datum hebben ze bevestigd. Een releasedatum voor hun nieuwe telefoon is nog niet zeker. De verwachting is dat de OnePlus6 laat in Q2 2018 zal worden gelanceerd.