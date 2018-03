‘Microsoft opent twee nieuwe datacenters in Duitsland’

Microsoft is van plan om twee nieuwe cloud-datacenters in Duitsland te openen, zo beweren bronnen uit de industrie tegenover de publicaties Handelsblatt en WirtschaftsWoche. Het zou gaan om een investering die meer dan 100 miljoen euro kost.

De twee datacenters zijn gericht op de Azure-klanten van Microsoft. Zij kunnen door de nieuwe locaties hun data in Duitsland behouden, waar relatief strenge privacywetten gelden. Ook het aankomende General Data Protection schrijft wat striktere eisen voor de opslag van data door bedrijven. De locaties van de twee nieuwe datacenters zijn niet bekend.

Microsoft biedt al cloud-diensten via Duitsland aan. De locaties, ook wel Duitsland Centraal en Duitsland Noordoost, worden in samenwerking met Deutsche Telekom beheerd. Deze bevinden zich in Maagdenburg en Frankfurt. Inmiddels telt de techgigant zes regio’s in Europa. Ook zijn er datacenters in Nederland, Ierland, Cardiff en Londen. Andere locaties die op de planning staan zijn Parijs en Marseille.

De vraag naar de Duitse cloud zou zwak zijn vanwege de hogere prijzen en een gebrek aan flexibiliteit bij het verplaatsen van data, zo claimen de publicaties. Microsoft wilde niet reageren op de specifieke berichtgeving, maar gaf wel aan dat het graag Duitse en internationale cloudservices biedt. Veel van de klanten met bijzonder gevoelige behoeftes, bijvoorbeeld de publieke sector, geven de voorkeur aan het Duitse aanbod. Het bedrijf benadrukt zijn klanten die keuze te geven.

Groei

In totaal telt Microsoft 36 regio’s, al vallen er zes onder het zogeheten Azure Government. Naast de twee locaties in Europa die al publiekelijk aangekondigd zijn, zal het bedrijf ook nieuwe regio’s openen in Australië en Zuid-Afrika en voor Azure Government. Dit is één van de tekenen dat Microsoft Azure groeit. Het bedrijf concurreert onder meer met Amazon Web Services en Google Cloud in de cloud-computing markt van 260 miljard dollar. Voorlopig is Azure de nummer twee binnen deze markt.