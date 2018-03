Nieuw F5-programma biedt inhaalslag op achterblijvende IT-kennis

F5 Networks laat aan Techzine weten over de start van een programma dat bedrijven moet helpen automatisering te omarmen, prestaties te verbeteren en een inhaalslag te slaan op de achterblijvende IT-kennis. Het Super-NetOps initiatief is gericht op een betere samenwerking tussen de network operations (NetOps) teams en DevOps-ontwikkelaars.

Doel van het programma is om handmatige taken te verminderen met automatisering. Ook vinden verbeteringen in processen en software-ontwikkeling voortdurend plaats om de return on investment (ROI) te maximaliseren. Hiertoe moeten vaardigheden worden aangeleerd om cruciale applicatieservices te standaardiseren, en geautomatiseerde sets programmeertools of toolchains geleverd worden.

Volgens Kara Sprague, Senior Vice President en Applications Delivery Control General Manager bij F5 Networks, schiet de huidige kennis en kunde tekort in de samenwerking tussen NetOps- en DevOps-teams. Het bedrijf wil Super-NetOps professionals realiseren. Deze moeten in staat zijn een organisatie pro-actief te ondersteunen in hun noodzaak tot geautomatiseerde applicatieontwikkeling en -levering.

Sprague vervolgt met de mededeling dat de ontwikkelingen in bedreigingen en multi-cloudomgevingen het speelveld veranderen. Ontwikkelaars vragen daarom applicatieservices die prestaties, schaalbaarheid en beveiliging bieden op een meer geautomatiseerde manier. Ze ziet dat de druk nu bij traditionele IT-teams ligt om de benodigde aansturing en agility in goede banen te leiden. Het F5-initiatief gaat deze uitdaging aan.

Cursus

Het initiatief start met een gratis, on-demand e-learning cursus die reeds uitgevoerd is bij honderden klanten van F5. De inleidende cursus behandelt DevOps-methodes, automatiseringsconcepten, aansturing en infrastructure-as-code. Het is ingezet om operationele silo’s te verminderen en de time-to-service te verlagen van dagen naar minuten. Het uitgangspunt is daarbij dat applicaties voldoen aan de nodige compliancy-eisen, beleidsregels en prestatiestandaarden.

In de komende maanden zal F5 uitbreiding hierop aanbieden. Hierbij valt te denken aan geautomatiseerde deployment-methodes met focus op security, applicatietaal-frameworks en de automatisering van toolchains van derden.