Ciena brengt meer capaciteit naar glasvezelnetwerken

Ciena laat aan Techzine weten zijn packet-optical portfolio uit te breiden met mogelijkheden voor aggregatie, schaal- en programmeerbaarheid. Deze richten zich op meer capaciteit en betere schaalbaarheid van glasvezelnetwerken. Het nieuwe 8180 Coherent Networking Platform en het 6500 Reconfigurable Lune System (RLS) maken de weg vrij voor adoptievere netwerken met hogere capaciteit die ondersteuning bieden in toepassingen als Data Center Interconnect (DCI), 4G/5G (-backhaul) en Fiber Deep.

Het bedrijf geeft aan dat operators van netwerken en datacenters kiezen voor verdichtingsinitiatieven om hun netwerkcapaciteit te vergroten. Hiermee behalen ze concurrentievoordeel. Dit is een reactie op de continue groei van het gebruik van mobiele apparaten en de toenemende vraag vanuit de consument naar connectiviteit met voldoende snelheid.

Twee oplossingen

Het 8180 Coherent Networking Platform is een stackable switch voor L2-aggregatie met hoge dichtheid. Ciena belooft hierbij hoge capaciteit, aantrekkelijke vormfactor, openheid en programmeerbaarheid van een datacenter-switch met toonaangevende ingebouwde optische intelligentie van de eigen WaveLogic-technologie. Dit platform biedt packet-optical mogelijkheden, ondersteuning voor 400G-golflengten en is schaalbaar tot 6,4 Tb/s.

Daarnaast behoort het 6500 RLS tot de aankondiging. Het gaat hier om een programmeerbaar, open en modulair lijnsysteem. Dit systeem is schaalbaar voor de ondersteuning van de hoogste bandbreedtevereisten van DCI-toepassingen en voor toepassingen in kabelnetwerken in grote steden en over lange afstanden. Service providers kunnen kiezen hoe ze hun lijnsystemen inzetten – geïntegreerd of gesplitst. Bovendien reduceert het de ecologische voetafdruk en breidt het de glasvezelcapaciteit uit met de L-band.

Beide oplossingen bevatten veelgebruikte open application programming interfaces (API’s) voor programmeerbaarheid van software, geautomatiseerde provisioning en streaming telemetrie. Ciena belooft dat de platformen eenvoudig te integreren zijn met backoffice-systemen. Uiteindelijk wil het bedrijf hiermee inspelen op de uiteenlopende modellen voor technologieconsumptie in moderne on-demand omgevingen. Het is de bedoeling dat beide producten in de tweede helft van 2018 verschijnen.